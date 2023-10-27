AYM 'hak ihlali' kararı vermişti... Mahkemenin 'Can Atalay' görüşmesi başladı!

Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:34

Güncelleme: 27.10.2023 - 17:59

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Gezi Davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili gerekçeli kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Edinilen bilgiye göre ise; 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kalemi, Can Atalay'ın dosyasının görüşüldüğünü belirtti.

Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları da, dün sürdürdükleri oturma eylemine bugün de karar açıklanana kadar devam edecek.

"DERHAL TAHLİYESİNE KARAR VERİLMELİ"

Atalay'ın avukatı Deniz Özen ise, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Heyetin dünden beri bir görüşüp bir ayrılıp bir adliyeden çıkıp bir tekrar adliyeye döndüğünü görüyoruz. Bunu akılla, mantıkla izah etmek mümkün değil. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararın içeriğinde ilk derece mahkemesinin yapması gereken işlemler bir bir kalem kalem sayıldı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı kendilerine ulaştığı andan itibaren ilk derece mahkemesinin ne yapması gerektiği tek tek anlatıldı ve bu konuda bir takdir yetkisi olmadığının altı çizildi" dedi. Özen sözlerini şu şekilde noktaladı: "Şu anda ilk derece mahkemesinin AYM kararı doğrultusunda önce yeniden yargılamaya, sonra yargılamanın durmasına ve Can Atalay'ın derhal tahliyesine karar vermesi gerekiyor. Bunun yapılmadığı her bir dakika bunu yapmayan kamu görevlileri açısından kişi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturur."

ALKIŞLI PROTESTO!

13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kalemine bilgi almak için giden avukatlar, güvenliğin sayı kotası koymasını alkışlarla protesto ederek görüşmeyi reddetti.

"İZİN Mİ BEKLİYORLAR TEHDİT Mİ EDİLİYORLAR?"

Adliye önünde bir basın açıklaması yapan avukat Kemal Aytaç, şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi'nin kararı çok açık, net şekilde ortadayken ağır ceza mahkemesi başkanı ve üyeleri bir karar veremedi. Avukat arkadaşlarımız her an kaleme gidiyorlar. Kalem kapı duvar. En ufak bir bilgi alamıyoruz. Başkan burada mı? Değil mi? Bırakın başkanla heyetle görüşmeyi, bilgi alamıyoruz. Bu aslında bir özgürlük, bir adalet, bir hukuk meselesi."

"Yargıçlar karar veremiyor" diyen Aytaç, şöyle devam etti:

"Üç gündür bir karar veremiyor. Daha doğrusu korkuyor, çekiniyor. Bu kanunsuzluk bu yargı üzerindeki siyasal iktidarın talimatıyla ve yargıyı kendisinin dizayn etmesi nedeniyle bu ülkede adalete hukuka güven kalmadı. Güya bu heyet toplantıda. Nerede olduğunu da bilmiyoruz. Kendi odalarında da yoklar. Başka bir yerde toplandıkları söyleniyor. Ne yapmak istiyorlar? Ne oluyor? Talimat mı bekliyorlar? İzin mi bekliyorlar tehdit mi ediliyorlar?"

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, 25 Ekim'de Gezi Parkı Davası'nda 18 yıl hapse mahkûm edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Can Atalay'ın bireysel başvurusunu görüşmüştü.

Yüksek Mahkeme, Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği sonucuna varmıştı.

Genel Kurul'un kısa kararı, hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Ancak heyet, 26 Ekim'de kararı görüşmeden mahkemeden ayrılmıştı.