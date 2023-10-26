AYM'nin lehte karar verdiği Can Atalay'a tahliye kararı çıkmadı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 21:42

Güncelleme: 26.10.2023 - 21:42

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay’ın bireysel başvurusunda verdiği ihlal kararının özetini, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Yüksek Mahkeme, Atalay’a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, dünkü toplantısında, Gezi Davası’nda 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde milletvekili seçilen Can Atalay’ın bireysel başvurusunu görüştü.

Yüksek Mahkeme, Atalay’ın, “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” hakkı ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği sonucuna varmıştı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun kısa kararı, hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Kısa kararda, kararın bir örneğinin, “başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi” için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedildiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi’nin kısa kararında ayrıca hak ihlali nedeniyle Atalay’a net 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildiği bildirildi.

MAHKEME BAŞKANI ÖĞLE ARASINDAN SONRA ADLİYEDEN AYRILDI

Tele1'de yer alan habere göre, Can Atalay’la ilgili AYM kararı doğrultusunda bugün toplanması beklenen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı, öğle arasından sonra adliyeden ayrıldı.

Öğle arasından sonra adliyeden ayrılan mahkeme başkanı yeniden adliyeye geldi. TİP Parti Meclisi Üyesi Avukat Özgür Urfa, mahkeme başkanının adliyeye geri döndüğünü doğrularken; mahkeme heyetinin kararı görüştüğünü söyledi. Gerçek Gündem’e konuşan Urfa, “Mahkeme heyeti kararı görüşüyor. Ancak bugün mü tahliye kararı gelir yarın mı belirsiz. Bize de bilgi verilmiş değil” ifadelerini kullandı.

KARAR SONRASI OTURMA EYLEMİ

AYM kararını görüşen mahkeme heyeti tahliye kararı vermeden yeniden adliyeden ayrıldı. Oturma eylemine başlayan avukatlar da yarın aynı noktada buluşmak üzere eylemlerini bugünlük sonlandırdı.