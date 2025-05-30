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AYM hakaret suçundaki ‘önödeme’ düzenlemsini eşitsizlik ilkesine aykırılıktan iptal etti

AYM hakaret suçundaki ‘önödeme’ düzenlemsini eşitsizlik ilkesine aykırılıktan iptal etti

30.05.2025 04:00:00
Güncellenme:
Aytunç Ürkmez
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AYM hakaret suçundaki ‘önödeme’ düzenlemsini eşitsizlik ilkesine aykırılıktan iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), görüntülü ve/veya sesli kayıtla dini değerlere yönelik hakaretlerin; önödeme yapılarak kamu davası açılmasından muhaf tutulmasını iptal etti. Gerekçesinde, söz konusu fiilin kamu görevlilere yönelik işlenmesinde, önödeme koşullarının işlenmesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesi (AYM); asliye ceza mahkemelerinin itiraz ettiği Kasım 2024’te çıkarılan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un bazı maddelerine ilişkin CHP’li milletvekillerinin açtığı iptal başvursunu karara bağladı. AYM, yasa kapsamında Türk Ceza Kanunu’nda yapılan düzenlemelerden bazılarını iptal etti.

ÖN ÖDEMEDE 'DİNSEL' DÜZENLEME YAPILMIŞTI

Türk Ceza Kanunu'nun "Önödeme" başlıklı maddesine göre; yalnız adlî para cezasını gerektiren veya yasada öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı altı ayı aşmayan suçlular adli para cezasını, hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için yüz Türk Lirası üzerinden bulunacak miktarı soruşturma masrafları ile ödedikleri takdirde haklarında kamu davası açılmamasını öngörüyor. Ancak iptali istenen yasal düzenlemeyle; hakaret suçları kapsamında fiilin görüntülü veya sesli kayıtla dini emirlere uyma ve kutsal değerlere yönelik işlenmesi durumunda önödeme hükümlerinin uygulanmaması öngörüldü. Bu düzenleme kapsamına ise aynı yöntemle kamu görevlilerine yönelik hakaret suçu alınmamıştı.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

AYM asliye ceza mahkemeleri ile CHP'nin başvurularını birleştirdi. İtirazlar ve başvuru talebi; söz konusu yasal düzenlemede suçun kamu görevlilere yönelik işlenmesi durumunda önödeme düzenlemesinin dışında bırakılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu savunuldu. Yüksek Mahkeme, incelemesinde; suçun görüntülü veya yüze yüze yapılmasında yasal olarak herhangi bir  farklılık oluşturulmasının anayasadaki "eşitlik" ilkesine aykırı olduğuna hükmederek, düzenlemeyi iptal etti. Karar Resmi Gazete'de yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

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