AYM ihlal kararı vermişti... Tayfun Kahraman’ın avukatından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına itiraz

Tayfun Kahraman'ın avukatı, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi davası sanığı Tayfun Kahraman’ın yeniden yargılanması yönündeki AYM kararına rağmen tahliyesi ve yeniden yargılama talebini reddetti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ret kararında, "Eylemlerinin, şiddet olayları ile illiyet bağı yok” diyerek Kahraman’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yargılamanın yenilenmesine karar veren AYM'nin "süper temyiz mahkemesi gibi hareket ettiği" öne sürdü. AYM'nin "süper temyiz olmadığı" ve "yetki gasbı yaptığı" ifadelerine yer veren mahkeme kararının gerekçesinde, "Anayasa Mahkemesi somut olayda bireysel başvuru incelemesi sonucu hak ihlali kararı verirken adeta temyiz makamı gibi hareket etmiş, oluşturmuş olduğu gerekçede hem Anayasa'ya hem de kanunun emredici hükmüne açıkça aykırı hareket ederek 'yetki gasbı'nda bulunmuştur" denildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı üzerine yapılan "yeniden yargılama yapılması" talebini reddetti.

Yüksek Mahkeme, 31 Temmuz 2025'te Kahraman'ın adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiş ve yargılanma hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti.

Kahraman'ın avukatı Cansu Çiftçi, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz etti.

Ayrıntılar geliyor...