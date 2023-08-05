AYM kararı yine yok sayıldı: Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi!
Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması, AYM kararı yok sayılarak 958'inci haftada da engellendi. İnsan hakları savunucularına yönelik polis müdahalesinde en az 27 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 958'inci haftasında da devam etti.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engellenen Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesinin ardından en az 27 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
"HUKUKİ GÜVENCELERİN YOK SAYILDIĞI BİR MEKANA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"
Polis müdahalesine ilişkin yapılan paylaşımda, "958. haftamızda da İstiklal, bütün hukuki güvencelerin yok sayıldığı bir mekana dönüştürüldü. 17.kez polis şiddeti ile gözaltına alınıyoruz" denildi.
958. haftamızda da İstiklal, bütün hukuki güvencelerin yok sayıldığı bir mekana dönüştürüldü. 17.kez polis şiddeti ile gözaltına alınıyoruz.— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) August 5, 2023
Gözaltına alınan isimler şöyle:
Hanife Yıldız
Besna Tosun
Maside Ocak
Gülsüm Elvan
Eren Keskin
Mikail Kırbayır
Ali Tosun
Hasan Karakoç
Ali Ocak
Gülseren Yoleri
Oya Ersoy
Leman Yurtsever
İsmail Yücel
Cüneyt Yılmaz
Ömer Kavran
Davut Arslan
Arat Dink
Şükran Kablan Yeşil
Aziz Özkan
Bülent Türkmen
Gönül Adıbelli
Ahmet Keleş
Varol Öztorun
Canan Kebenç
Vaiz Adıgüzel
Yılmaz Haksever
M. Ensar Korkmaz
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