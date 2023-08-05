AYM kararı yine yok sayıldı: Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi!

Yayınlanma: 05.08.2023 - 13:49

Güncelleme: 05.08.2023 - 13:53

Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 958'inci haftasında da devam etti.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engellenen Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesinin ardından en az 27 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

"HUKUKİ GÜVENCELERİN YOK SAYILDIĞI BİR MEKANA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Polis müdahalesine ilişkin yapılan paylaşımda, "958. haftamızda da İstiklal, bütün hukuki güvencelerin yok sayıldığı bir mekana dönüştürüldü. 17.kez polis şiddeti ile gözaltına alınıyoruz" denildi.

958. haftamızda da İstiklal, bütün hukuki güvencelerin yok sayıldığı bir mekana dönüştürüldü. 17.kez polis şiddeti ile gözaltına alınıyoruz. — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) August 5, 2023

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Hanife Yıldız

Besna Tosun

Maside Ocak

Gülsüm Elvan

Eren Keskin

Mikail Kırbayır

Ali Tosun

Hasan Karakoç

Ali Ocak

Gülseren Yoleri

Oya Ersoy

Leman Yurtsever

İsmail Yücel

Cüneyt Yılmaz

Ömer Kavran

Davut Arslan

Arat Dink

Şükran Kablan Yeşil

Aziz Özkan

Bülent Türkmen

Gönül Adıbelli

Ahmet Keleş

Varol Öztorun

Canan Kebenç

Vaiz Adıgüzel

Yılmaz Haksever

M. Ensar Korkmaz