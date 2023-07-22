Cumartesi Anneleri'ne gözaltı, 13 baro başkanına abluka!

Yayınlanma: 22.07.2023 - 13:52

Güncelleme: 22.07.2023 - 14:08

Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 956'ncı haftasında devam etti.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engellenen Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesinin ardından 24 kişi kelepçelenerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

1-Sevil Turgut

2-Aslı Saraç

3-Hanife Yıldız

4-Mikail Kırbayır

5-İkbal Eren

6-İrfan Bilgin

7-Ali Ocak

8-Meryem Bars

9-Hasan Karakoç

19-Ali Tosun

11-Maside Ocak

12-Besna Tosun

13-Eren Keskin

14-Gülseren Yoleri

15-Leman Yurtsever

16-İsmail Yücel

17-Nazım Dikbaş

18-Özge Efe Bakırcı

19-Meryem Göktepe

20-Hatice Onaran

21-Hüseyin Aygül

22-Hünkar Yurtsever

23-Salim Derelioğlu

24-Ümit Efe

BARO BAŞKANLARINA ABLUKA!

Öte yandan Cumartesi Anneleri'ne destek amacıyla 956'ncı hafta eylemine katılan Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Batman, Diyarbakır, Tunceli, Muş, Mardin, Hakkari, Şanlıurfa, Siirt, İstanbul, İzmir, Şırnak ve Van Barosu başkanları ile yöneticileri polis tarafından ablukaya alındı.