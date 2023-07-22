Cumartesi Anneleri'ne gözaltı, 13 baro başkanına abluka!
Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması, 956'ncı haftada da polis tarafından engellendi. AYM kararını yok sayarak 24 kişiyi kelepçeleyerek gözaltına alan polis, eyleme destek için alan bulunan 13 baro başkanını da ablukaya aldı.
Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 956'ncı haftasında devam etti.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engellenen Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesinin ardından 24 kişi kelepçelenerek gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler şöyle:
1-Sevil Turgut
2-Aslı Saraç
3-Hanife Yıldız
4-Mikail Kırbayır
5-İkbal Eren
6-İrfan Bilgin
7-Ali Ocak
8-Meryem Bars
9-Hasan Karakoç
19-Ali Tosun
11-Maside Ocak
12-Besna Tosun
13-Eren Keskin
14-Gülseren Yoleri
15-Leman Yurtsever
16-İsmail Yücel
17-Nazım Dikbaş
18-Özge Efe Bakırcı
19-Meryem Göktepe
20-Hatice Onaran
21-Hüseyin Aygül
22-Hünkar Yurtsever
23-Salim Derelioğlu
24-Ümit Efe
BARO BAŞKANLARINA ABLUKA!
Öte yandan Cumartesi Anneleri'ne destek amacıyla 956'ncı hafta eylemine katılan Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Batman, Diyarbakır, Tunceli, Muş, Mardin, Hakkari, Şanlıurfa, Siirt, İstanbul, İzmir, Şırnak ve Van Barosu başkanları ile yöneticileri polis tarafından ablukaya alındı.
16 baroyu temsilen Türkiye'nin dört bir yanından gelen 13 baro başkanı ve 6 baro yöneticisi, AYM kararlarına saygı duyulması gerektiğini Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Kaymakamlığı'na anlatamadı.#CumartesiAnneleri956Hafta pic.twitter.com/vSi7mOBqB6— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) July 22, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu teknoloji beyin görüntülemede devrim yaratacak!
- ‘Tefeci’ imamdan köylülere haciz!
- Kaftancıoğlu görevini bırakacağını açıkladı
- AKP'li meclis üyesi de sokağa çıktı: Sabrımız bitti!
- Erkeklere kötü haber! Berber fiyatlarına dev zam geldi
- Zafer Partisi’nden ‘gizli protokol’ tepkisi
- Adana'da hava sıcaklığı rekoru: 47 derece oldu
- Ek MTV'de taslak belli oldu
- 'Şimşek gaza basıyor Erdoğan frene...'
- Eğitim ücretleri cep yakıyor