AYM kararı yine yok sayıldı: Cumartesi Anneleri bir kez daha gözaltına alındı

Yayınlanma: 15.07.2023 - 13:34

Güncelleme: 15.07.2023 - 13:34

Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 955'inci haftasında devam etti.

Galatasaray Meydanı’na yürüyen Cumartesi Anneleri ve hak savunucularını Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engelleyen polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

"HUKUKSUZCA GÖZALTINA ALINIYORUZ"

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Meydanı'na erişemeden, Meşrutiyet Caddesi girişinde engellenerek hukuksuzca gözaltına alınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Meydanı'na erişemeden, Meşrutiyet Caddesi girişinde engellenerek hukuksuzca gözaltına alınıyoruz. — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) July 15, 2023

DARBEDİLEREK GÖZALTINA ALINDI

Pirha muhabiri Dilan Şimşek de darbedilerek gözaltına alındı.

PİRHA muhabiri Dilan Şimşek, darp edilerek gözaltına alıncı. Kelepçelenerek gözaltı aracına götürüldü. #CumartesiAnneleri955Hafta — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) July 15, 2023

'Cumartesi Anneleri' Twitter hesabından yaptığı açıklamada 15 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Gözaltına alınanların isimleri şöyle:

Hanife Yıldız, İrfan Bilgin, Mikail Kırbayır, Besna Tosun, Ali Tosun, Hasan Karakoç, Gülseren Yoleri, İsmail Yücel, Davut Arslan, Cihan Kaplan, Cüneyt Yılmaz, Maside Ocak, Leman Yurtsever, Hatice Onaran. Dilan Şimşek.

Şimdiye kadar saptayabildiğimiz, #CumartesiAnneleri955Hafta gözaltılarımız:



Hanife Yıldız

İrfan Bilgin

Mikail Kırbayır

Besna Tosun

Ali Tosun

Hasan Karakoç

Gülseren Yoleri

İsmail Yücel

Davut Arslan

Cihan Kaplan

Cüneyt Yılmaz

Maside Ocak

Leman Yurtsever

Hatice Onaran

Dilan Şimşek — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) July 15, 2023

AYM KARARI YOK SAYILIYOR!

Anayasa Mahkemesi (AYM) İstanbul Beyoğlu'nda Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta buluşmasının yasaklanması ve buna yönelik polis müdahalesi nedeniyle 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı'nın 'ihlal' edildiğine karar vermişti.

Kararda, "Grubun kaybolan yakınlarının bulunması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması amacına yönelik oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak istemesi demokratik bir toplumda saygı ile karşılanmalıdır" ifadelerine yer verilmişti. AYM kararı, 23 Şubat'ta Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı.