AYM kararı yine yok sayıldı: Cumartesi Anneleri bir kez daha gözaltına alındı

Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması, 955'inci haftada da polis tarafından engellendi. Polis, AYM kararını yok sayarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 13:34
AYM kararı yine yok sayıldı: Cumartesi Anneleri bir kez daha gözaltına alındı
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Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 955'inci haftasında devam etti.

Galatasaray Meydanı’na yürüyen Cumartesi Anneleri ve hak savunucularını Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engelleyen polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

"HUKUKSUZCA GÖZALTINA ALINIYORUZ"

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Meydanı'na erişemeden, Meşrutiyet Caddesi girişinde engellenerek hukuksuzca gözaltına alınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

DARBEDİLEREK GÖZALTINA ALINDI

Pirha muhabiri Dilan Şimşek de darbedilerek gözaltına alındı.

'Cumartesi Anneleri' Twitter hesabından yaptığı açıklamada 15 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Gözaltına alınanların isimleri şöyle:

Hanife Yıldız, İrfan Bilgin, Mikail Kırbayır, Besna Tosun, Ali Tosun, Hasan Karakoç, Gülseren Yoleri, İsmail Yücel, Davut Arslan, Cihan Kaplan, Cüneyt Yılmaz, Maside Ocak, Leman Yurtsever, Hatice Onaran. Dilan Şimşek.

AYM KARARI YOK SAYILIYOR!

Anayasa Mahkemesi (AYM) İstanbul Beyoğlu'nda Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta buluşmasının yasaklanması ve buna yönelik polis müdahalesi nedeniyle 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı'nın 'ihlal' edildiğine karar vermişti.

Kararda, "Grubun kaybolan yakınlarının bulunması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması amacına yönelik oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak istemesi demokratik bir toplumda saygı ile karşılanmalıdır" ifadelerine yer verilmişti. AYM kararı, 23 Şubat'ta Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı.


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