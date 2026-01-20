AYM'nin 'Turist Rehberliği Meslek Kanunu'na ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi (AYM), turist rehberlerinin kayıtlı olması zorunlu olan oda ve birliklerin denetim sırasında "her türlü bilgiyi verme zorunluluğu" ile bu meslek örgütlerinin disiplinle ilgili yetkilerinin iptaline hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, CHP, 7500 sayılı "Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda yapılan bazı değişikliklerin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için AYM'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen AYM, turist rehberi olabilmek için aranan "devletin egemenlik alametlerini ve organlarının saygınlığına karşı suç işlememiş olmak" koşulunu Anayasa'ya uygun buldu.

AYM, "bölgesel ve ülkesel Türkçe turist rehberi" istihdam edilmesi düzenlemesi ile Çince başta olmak üzere Uzak Doğu dillerinden en az birini bilen kişilerin lisans mezunu olmasa bile "turist rehberi" olabilmelerini içeren düzenlemeyi uygun buldu.

Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji lisans bölümlerinden mezun olan kişilerin turist rehberi olmak istemeleri halinde bazı eğitim programlarından muaf tutulması yönündeki düzenleme ile Türkçe turist rehberlerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin düzenleme de AYM tarafından Anayasa'ya uygun bulundu.

İPTAL KARARI

AYM, turist rehberlerinin mesleklerini icra edebilmeleri için kaydolmaları zorunlu olan meslek odaları ile bu odaların üst kuruluşu olan birliklerin, Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimi sırasında "her türlü bilgi ve belgeyi göstermek zorunda olması" yönündeki düzenlemenin ise iptaline karar verdi. Kuralın, nesnel bir ölçütünün bulunmadığı, kişisel verilerin korunması ile denetim yetkisi arasındaki dengeyi gözetmediği ifade edilen kararda, hukuk devleti ilkesinin ihlal edildiği bildirildi.

Yüksek Mahkeme, turist rehberlerinin meslek odası olan birliklerin çıkaracağı yönetmelikle, disiplinle ilgili işlemlerin belirleneceği yönündeki düzenlemeyi de iptal etti. Konuyla ilgili birliklere tanınan yetkinin çerçevesinin net olarak belirlenmediği, "birliklere geniş takdir yetkisi tanındığı" aktarılan kararda, bunun Anayasa'ya aykırı olduğu ifade edildi.

İptal kararları 9 ay sonra yürürlüğe girecek.