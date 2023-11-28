AYM 'WhatsApp' kanalı açtı
Anayasa Mahkemesi (AYM), WhatsApp kanalı açtıklarını duyurdu.
Anayasa Mahkemesi, basın duyurularını geniş kitlelere ulaştırmak için WhatsApp kanalı kurdu.
AYM, WhatsApp kanalı açtıklarına dair duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı:
"Anayasa Mahkemesi kararlarına ilişkin basın duyurularının ve Mahkememiz faaliyetlerinin kısa sürede geniş kitlelerin bilgisine sunulması amacıyla kurulan 'Anayasa Mahkemesi WhatsApp Kanalı' kullanıma açılmıştır. Aşağıdaki bağlantı üzerinden kanala katılabilirsiniz."
??Anayasa Mahkemesi WhatsApp Kanalı Açıldı— Anayasa Mahkemesi (@AYMBASKANLIGI) November 28, 2023
Anayasa Mahkemesi kararlarına ilişkin basın duyurularının ve Mahkememiz faaliyetlerinin kısa sürede geniş kitlelerin bilgisine sunulması amacıyla kurulan “Anayasa Mahkemesi WhatsApp Kanalı” kullanıma açılmıştır.
Aşağıdaki bağlantı… pic.twitter.com/5pBIsjdQrI
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