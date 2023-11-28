AYM 'WhatsApp' kanalı açtı

Anayasa Mahkemesi (AYM), WhatsApp kanalı açtıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 17:51
AYM 'WhatsApp' kanalı açtı
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Anayasa Mahkemesi, basın duyurularını geniş kitlelere ulaştırmak için WhatsApp kanalı kurdu. 

AYM, WhatsApp kanalı açtıklarına dair duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı: 

"Anayasa Mahkemesi kararlarına ilişkin basın duyurularının ve Mahkememiz faaliyetlerinin kısa sürede geniş kitlelerin bilgisine sunulması amacıyla kurulan 'Anayasa Mahkemesi WhatsApp Kanalı' kullanıma açılmıştır. Aşağıdaki bağlantı üzerinden kanala katılabilirsiniz."


Anayasa Mahkemesi

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