AYM'den birden fazla görev yapan AKP’li bürokrat ve eski milletvekilleri için ders gibi karar: İkinci maaş iptal edildi

Kamu kaynaklarının yanlış kullanımıyla ilgili iptaller geldi. Karar “çoklu maaş” kapılarını kapattı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 15.06.2024 - 04:00
AYM'den birden fazla görev yapan AKP’li bürokrat ve eski milletvekilleri için ders gibi karar: İkinci maaş iptal edildi
Abone Ol google-news

Anayasa Mahkemesi (AYM) kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili önemli bir karara imza attı. AYM, bazı vakıflarda maaş ve ücretlerin ne kadar olacağına bu vakıfların mütevelli heyetleri tarafından karar verilmesine yönelik düzenlemeyi iptal etti. CHP birçok yasa maddesinin iptali istemiyle AYM’ye dava açmıştı. AYM’de davalar kapsamında verilen iptal kararları şöyle:

  • Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nda görev alanların emeklilik ve yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceği öngörülmüştü. AYM, emeklilik ve yaşlılık aylığı almakta olan kişilerin bu aylıkları kesilmeden bu yerlerde çalışmalarına olanak tanınması yoluyla öngörülen farklı muamelelerin nesnel ve makul bir nedeni bulunmadığına dikkat çekti. Sosyal güvenlik hakkı bağlamında eşitlik ilkesinin ihlal edildiğine vurgu yaptı. İptal kararı verdi.

KAMU YARARINA UYGUN DEĞİL

  • Belediyeler, giderlerini karşılamak için borçlanma yapabiliyor. Belediyelerin borçlanma yoluyla elde ettiği gelirin yüzde 1’i oranında kalkınma ajanslarına pay aktarmaları gerekiyor. AYM, kuralların belediyelerin ajansa aktaracakları payın matrahına borçlanma tutarının dahil edilip edilmeyeceğini tümüyle yürütmenin takdirine bıraktığına dikkat çekerek iptal kararı verdi.
  • Yurttaşların doğalgaz tüketiminden kaynaklı mağduriyetlerinden hangilerine tazminat ödeneceğine karar verme yetkisini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na (EPDK) bırakan düzenlemede de iptal kararı çıktı.
  • Antalya Diplomasi Forumu Vakfı tarafından forum kapsamındaki etkinliklere vakıf tarafından yazılı olarak davet edilen katılımcılara ödenecek ücretler ile harcırahların vakfın mütevelli heyeti tarafından belirlenmesi öngörülmüştü. AYM, vakfın kamu kaynaklarını kamu yararına uygun şekilde kullanmasının güvence altına alınmadığına vurgu yaptı. Bu yolla ücret ve harcırah tutarının herhangi bir ilkeye bağlı olmaksızın belirlenebileceğine dikkat çekti. Bu yetkinin demokratik devlet ilkesiyle bağdaşmadığı vurgulandı. İptal kararı verildi.

‘ÖLÇÜT ÖNGÖRÜLEMEDİ’

  • Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nın birimlerinde kamu kurum ve kuruluşları dışından görevlendirilen yönetici ile personele ödenecek üret ve harcırahın vakfın mütevelli heyeti tarafından belirlenmesi öngörülmüştü. AYM, ücret ve harcırah belirlenmesine yönelik herhangi bir ölçüt öngörülmediğine dikkat çekti. “Bahse konu ücret ve harcırahın tutarına ilişkin temel esaslar düzenlenmeksizin, kuralla anılan tutarın belirlenmesi mütevelli heyetin takdirine bırakılmıştır” diyen AYM, bunun anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekerek iptal kararı verdi. Kararın dokuz ay sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Anayasa haberleri Anayasa Mahkemesi haberleri Aykırı haberleri

İlgili Haberler

Vakıflarda çalışıp emekli aylığı alanlara kötü haber... AYM'den çifte maaşa iptal kararı

Vakıflarda çalışıp emekli aylığı alanlara kötü haber... AYM'den çifte maaşa iptal kararı
AYM, yeni TİS sürecinde sendikaya alınmayan işçilerin, sendika hakkının ihlal edilmediğine karar verdi

AYM, yeni TİS sürecinde sendikaya alınmayan işçilerin, sendika hakkının ihlal edilmediğine karar verdi
Doğuştan en korkutucu 4 burç: Bu burçlar dünyaya korku yaymak için gelmiş

Doğuştan en korkutucu 4 burç: Bu burçlar dünyaya korku yaymak için gelmiş
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler