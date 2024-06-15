AYM'den birden fazla görev yapan AKP’li bürokrat ve eski milletvekilleri için ders gibi karar: İkinci maaş iptal edildi
Kamu kaynaklarının yanlış kullanımıyla ilgili iptaller geldi. Karar “çoklu maaş” kapılarını kapattı.
Anayasa Mahkemesi (AYM) kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili önemli bir karara imza attı. AYM, bazı vakıflarda maaş ve ücretlerin ne kadar olacağına bu vakıfların mütevelli heyetleri tarafından karar verilmesine yönelik düzenlemeyi iptal etti. CHP birçok yasa maddesinin iptali istemiyle AYM’ye dava açmıştı. AYM’de davalar kapsamında verilen iptal kararları şöyle:
- Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nda görev alanların emeklilik ve yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceği öngörülmüştü. AYM, emeklilik ve yaşlılık aylığı almakta olan kişilerin bu aylıkları kesilmeden bu yerlerde çalışmalarına olanak tanınması yoluyla öngörülen farklı muamelelerin nesnel ve makul bir nedeni bulunmadığına dikkat çekti. Sosyal güvenlik hakkı bağlamında eşitlik ilkesinin ihlal edildiğine vurgu yaptı. İptal kararı verdi.
KAMU YARARINA UYGUN DEĞİL
- Belediyeler, giderlerini karşılamak için borçlanma yapabiliyor. Belediyelerin borçlanma yoluyla elde ettiği gelirin yüzde 1’i oranında kalkınma ajanslarına pay aktarmaları gerekiyor. AYM, kuralların belediyelerin ajansa aktaracakları payın matrahına borçlanma tutarının dahil edilip edilmeyeceğini tümüyle yürütmenin takdirine bıraktığına dikkat çekerek iptal kararı verdi.
- Yurttaşların doğalgaz tüketiminden kaynaklı mağduriyetlerinden hangilerine tazminat ödeneceğine karar verme yetkisini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na (EPDK) bırakan düzenlemede de iptal kararı çıktı.
- Antalya Diplomasi Forumu Vakfı tarafından forum kapsamındaki etkinliklere vakıf tarafından yazılı olarak davet edilen katılımcılara ödenecek ücretler ile harcırahların vakfın mütevelli heyeti tarafından belirlenmesi öngörülmüştü. AYM, vakfın kamu kaynaklarını kamu yararına uygun şekilde kullanmasının güvence altına alınmadığına vurgu yaptı. Bu yolla ücret ve harcırah tutarının herhangi bir ilkeye bağlı olmaksızın belirlenebileceğine dikkat çekti. Bu yetkinin demokratik devlet ilkesiyle bağdaşmadığı vurgulandı. İptal kararı verildi.
‘ÖLÇÜT ÖNGÖRÜLEMEDİ’
- Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nın birimlerinde kamu kurum ve kuruluşları dışından görevlendirilen yönetici ile personele ödenecek üret ve harcırahın vakfın mütevelli heyeti tarafından belirlenmesi öngörülmüştü. AYM, ücret ve harcırah belirlenmesine yönelik herhangi bir ölçüt öngörülmediğine dikkat çekti. “Bahse konu ücret ve harcırahın tutarına ilişkin temel esaslar düzenlenmeksizin, kuralla anılan tutarın belirlenmesi mütevelli heyetin takdirine bırakılmıştır” diyen AYM, bunun anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekerek iptal kararı verdi. Kararın dokuz ay sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Özgür Özel'i içeri sokmayacaklar...'
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi
- Dilan-Engin Polat davasında tahliye kararı!
- 'Bildiklerimi anlatmaya hazırım'
- Marmara'da yeni tehlike: Silivri açıklarına kadar geldi!
- Hasan Can Kaya'dan iddialara yanıt: İtibar suikasti var
- Nagehan Alçı yaşadıklarını bir bir anlattı!
- İYİ Parti'de yeni istifa
- Şimşek'in yeni vergi paketi belli oldu
- AKP’nin yeni anayasa formülü masada