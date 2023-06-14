AYM’den gazeteciler için kritik karar: 5 yıl şartı kaldırıldı!

Yayınlanma: 14.06.2023 - 11:47

Güncelleme: 14.06.2023 - 11:47

Anayasa Mahkemesi Ankara 21. İş Mahkemesi’nin başvurusu üzerine beş yıldan az kıdemi bulunan gazetecilere kıdem tazminat ödenmemesi ve bir yıl içinde altı aydan az olan çalışma süresinin tazminat hesabında dikkate alınmamasını düzenleyen yasa hükmünü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

4 Mayıs’ta başvuruyu görüşen AYM, yapılan düzenlemeleri Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

İlgili karar 14 Haziran’da, Resmi Gazete’de yayımlandı.