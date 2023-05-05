AYM’den ‘grev yasağı’ kararı: İşçiyi haklı buldu

Yayınlanma: 05.05.2023 - 11:31

Güncelleme: 05.05.2023 - 11:34

Birleşik Metal-İş Sendikası 2015 yılının Ocak ayında, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlayamadığı işyerinde grev kararı almış, Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile grevin ertelenmesine karar verilmişti.

Erteleme kararı sonrası işyerinde tüm işçiler 2-12 Şubat arasında günde 20-25 dakika süren iş yavaşlatma eylemleri yapmıştı.

Anayasa Mahkemesi kararında ‘sendika hakkının ihlal edildiğine’ dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Başvurucu, sendika hakkı çerçevesinde gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle oldukça ağır bir sonuçla karşılaşmış ve işini kaybetmiştir. Bu kapsamda Yargıtay'ın iş akdinin feshi davaları için geliştirdiği feshin son çare olması prensibinin bu tür davalarda uygulanmasının temel hak ve özgürlüklerin korunması için hayati önem taşıdığı açıktır.

Anayasa Mahkemesi -ilk derece mahkemesinin başvuruya konu eylemin işveren nezdinde telafisi imkânsız bir zarara yol açmadığı tespiti ile birlikte değerlendirildiğinde- başvurucunun ücretinde kesintiye gidilmesi, ek mesai yaptırılması gibi daha hafif giderim yolları izlenmeksizin doğrudan iş akdinin feshedilmesinin kaçınılmaz olduğunun gösterilemediğini değerlendirmiştir.

Tüm bu açıklamalar kapsamında somut başvuruda işveren tarafından başvurucunun sendika hakkına yapılan müdahalenin onun ve başkalarının sendika haklarını kullanmaları üzerinde caydırıcı bir etkiye neden olacağı, buna karşın derece mahkemelerince söz konusu anayasal hakkın gerektirdiği etkili bir yargısal inceleme yapılmaması nedeniyle devletin pozitif yükümlülüklerini yerine getiremediği kanaatine ulaşılmıştır. Açıklanan gerekçeyle Anayasa’nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”