Ege Üniversitesi Hastanesi’nde grev kararı

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 14:43

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 14:43

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaklaşık 2 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık ve işyeri temsilcisi Nazım Özkan adlı personelin işten çıkartılması üzerine TÜRK-İŞ’e bağlı Türkiye Sağlık İş Sendikası hastane önünde bir eylem düzenledi.

Kurum yetkililerini toplu sözleşme masasına çağıran Türkiye Sağlık İş Sendikası, talepleri karşılanmadığı ve mağdur personel Özkan işe geri alınmadığı takdirde Pazartesi gününden itibaren greve başlayacaklarını duyurdu. TÜRK-İŞ Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, hastane yönetimini siyaset yapmakla suçlayarak, “Aklınızı başınıza alın, masada buluşalım” sözleriyle uzlaşma çağrısı yaptı.

"İŞ BAŞI YAPMAYACAĞIZ"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde buluşan hastane işçileri “İşçiler burada, yönetim nerede?”, “Nazım Özkan yalnız değildir”, “Direne direne kazanacağız” sloganlarıyla düşük maaşları ve tıkanan toplu sözleşme sürecini protesto etti. TÜRK-İŞ Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, işçiler adına yaptığı açıklamada, eski AKP milletvekili ve Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak’a uzlaşma çağrısı yaparken, Türkiye Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Şubesi Başkanı Adem Sarıçoban ise “Sene olmuş 2023, asgari ücret 8500 lira iken, işçiler 9 bin lira maaş alıyor. İşveren toplu sözleşmeden kaçıyor, masaya gelmiyor. Bu mağduriyetin bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu da yetmezmiş gibi işyeri temsilcimiz işten çıkartılıyor. Devletin kurumundan devletin işçisini atmak sizin haddinize mi? Eğer Pazartesi gününe kadar Nazım Özkan tekrar işbaşı yapmaz ve toplu sözleşme görüşmeleri yeniden başlamaz ise üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş başı yapmayacağız” dedi. Alkışlar ve ıslıklarla eylemlerine son veren hastane emekçileri, taleplerine yanıt alıncaya dek mücadeleye devam etme kararı alırken, yaklaşık 2 bin çalışan işe sivil kıyafetle gelme, ilave mesai yapmama ve hafta başından itibaren de greve çıkma ve iş yavaşlatma gibi eylemler yapma kararı aldı.