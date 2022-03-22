AYM, HDP’li Semra Güzel’in başvurusunu reddetti
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin TBMM kararının iptali talebini oybirliğiyle reddetti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin TBMM kararının iptali talebini oybirliğiyle reddetti.
Güzel’in, 2017 yılında bir operasyonda öldürülen PKK’li Volkan Bora ile birlikte çekilmiş fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıkmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında iki fezleke hazırlayıp TBMM’ye göndermiş, Güzel’in yasama dokunulmazlığı kaldırılmıştı.
Anayasa Mahkemesi, Güzel’in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin TBMM kararının iptali talebini bugün değerlendirdi. Söz konusu TBMM kararının iptal talebi oybirliği ile reddedildi.
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