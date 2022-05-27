AYM’den Sebahat Tuncel’e ret: 'Tutukluluk süresi makul'

Anayasa Mahkemesi, Sebahat Tuncel'in “tutukluluğun devamı” kararına karşılık “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edilmediğine hükmetti.

Sefa Uyar
27 Mayıs 2022 Cuma, 04:00
AYM’den Sebahat Tuncel’e ret: 'Tutukluluk süresi makul'
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, 2016’da, “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklandı. Tuncel, 26 Mart 2021’deki “tutukluluğun devamı” kararına itirazlarının reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren AYM, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edilmediğine hükmetti. Tuncel’in yargılandığı suçlara dikkat çekilen kararda, tutukluluğun devamına ilişkin kararların gerekçelerinin ilgili ve yeterli olduğu kaydedildi. Kararda, Tuncel’in başvuruyu yaptığı tarihe kadar tutuklu kaldığı süreye de işaret edilerek “Yaklaşık 3 yıl 10 aylık tutukluluk süresinin makul olduğu sonucuna varılmıştır” denildi. 


Sebahat Tuncel HDP Anayasa Mahkemesi

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