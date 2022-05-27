AYM’den Sebahat Tuncel’e ret: 'Tutukluluk süresi makul'
Anayasa Mahkemesi, Sebahat Tuncel'in “tutukluluğun devamı” kararına karşılık “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edilmediğine hükmetti.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, 2016’da, “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklandı. Tuncel, 26 Mart 2021’deki “tutukluluğun devamı” kararına itirazlarının reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.
Başvuruyu değerlendiren AYM, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edilmediğine hükmetti. Tuncel’in yargılandığı suçlara dikkat çekilen kararda, tutukluluğun devamına ilişkin kararların gerekçelerinin ilgili ve yeterli olduğu kaydedildi. Kararda, Tuncel’in başvuruyu yaptığı tarihe kadar tutuklu kaldığı süreye de işaret edilerek “Yaklaşık 3 yıl 10 aylık tutukluluk süresinin makul olduğu sonucuna varılmıştır” denildi.
Video Haberler
- 'Hükümetin değişmesi lazım'
- 'Destek mestek vermiyorum'
- Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı
- Ümraniye'de cip apartman boşluğuna düştü
- Hatalı teşhis iddiası! Küçük çocuğun testisi alındı
- Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Romalılar şampiyonluğu doyasıya kutladı
- 2 bin 800 yıllık mühür
- Motosikletlinin feci ölümü
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet'te canlı bomba alarmı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Atatürk Havalimanı için uçuş yasağı
- 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı
- Erdoğan'a kötü haber: Seçmen 'asla' dedi
- AKP içerisindeki çatlak derinleşiyor
- Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
- 'Erdoğan kendi kabuğuna çekiliyor'
- AKP'li sanmış, her şeyi anlatmış
- Erdoğan konuştu; CHP'den jet yanıt geldi