AYM'nin internet sitesi erişime açıldı

Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfasında yaşanan sorunlar giderildi ve sayfa erişime açıldı.

ANKA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 21:50
AYM'nin internet sitesi erişime açıldı
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Whatsapp kanalı aracılığıyla yaptığı duyuruda Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfasına erişimde yaşanan sorunların giderildiğini ve sayfanın erişime açıldığını açıkladı.


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