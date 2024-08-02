AYM'nin internet sitesi erişime açıldı
Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfasında yaşanan sorunlar giderildi ve sayfa erişime açıldı.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Whatsapp kanalı aracılığıyla yaptığı duyuruda Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfasına erişimde yaşanan sorunların giderildiğini ve sayfanın erişime açıldığını açıkladı.
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