Yeni trend haline geldi: Saç ve cilt için faydaları saymakla bitmiyor! Üstelik güneşten koruyucu özelliği de var...

Yayınlanma: 02.08.2024 - 21:30

Güncelleme: 02.08.2024 - 21:30

Sosyal medyada trend olan veya en yeni şey olarak lanse edilen pek çok güzellik bileşeni varken, gerçekten işe yarayanları ayıklamak zor olabilir. Çok sayıda cilt bakım ürününde yer alan popüler bileşenlerden biri de shea yağı. Ancak gerçekten de abartıldığı kadar işe yarıyor mu? İşte shea yağı hakkında bilinmesi gerekenler...

Shea yağı, Afrika shea ağacının kabuklu yemişlerinden elde edilen tamamen doğal bir yağ. Uzmanlara göre, shea yağı oleik asit, stearik asit ve linoleik asit gibi temel yağ asitleri bakımından zengin. Ayrıca A ve E vitaminlerinin yanı sıra sinnamik asit de içerir. Shea yağı mükemmel bir nemlendirici olduğundan, hem cilt hem de saç bakım ürünleri için popüler bir bileşen.

SHEA YAĞININ SAÇ İÇİN FAYDALARI NELER?

Uzmanlar saçlar için shea yağı içeren ürünler kullanmanın birçok faydası olduğunu açıkladı. Shea yağı, pul pul dökülen ve kaşınan saç derisini azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlarla dolu. Ayrıca ciltteki ve saç derisindedeki yağı dengeleyebilecek yağ asitleriyle doludur. Shea yağı nemlendirici özelliğiyle saç tellerine derinlemesine nüfuz edebilir ve hasarı ve kırık uçları iyileştirmeye yardımcı olabilir.

SHEA YAĞININ CİLT İÇIN FAYDALARI NELER?

Uzmanlara göre, shea yağı içeren ürünler tahriş olmuş ya da hasar görmüş cilde sahip kişiler için de faydalı olabilir. Shea yağındaki sinnamik asidin anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu belirtiylior. Shea yağı, yaraların iyileşmesine ve yara izlerinin azalmasına yardımcı olan triterpenler içerir. Yara izlerinin ve çatlakların görünümünü en aza indirmek için sıklıkla tavsiye edilir.

Ayrıca shea yağı cildin güneşten korunmada da yardımcı olabilir. Shea yağı aynı zamanda güneş koruyucu ile birlikte kullanıldığında zararlı UV ışınlarına karşı ek koruma sağlayabilen düşük seviyede doğal güneş koruması içerir.

SHEA YAĞI NASIL KULLANILIR?

Shea yağını cilt yıkandıktan ve kurulandıktan sonra uygulamak en iyisidir. Bu nemi hapsetmeye yardımcı olacaktır. Saf shea yağı uyguluyorsanız, küçük bir miktar alıp avucunuzun içinde ısıtmak doğru olacaktır. Shea yağını temiz, kuru cilde nazikçe masaj yaparak uygulayabilir ve dirsekler, dizler ve kuru bölgeler gibi ekstra neme ihtiyaç duyan bölgelere odaklayabilirsiniz. Yüzde de kullanılabilir ancak sadece kuru veya hassas cilde sahip olanlar için tavsiye edilir.