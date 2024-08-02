AYM'nin sitesine erişilemiyor

Anayasa Mahkemesi’nin resmi internet sitesine erişim sağlanamıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 10:41
AYM'nin sitesine erişilemiyor
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Anayasa Mahkemesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan 'İletişim Başkanlığının Basın ve İfade Özgürlüğüne Müdahale Etmesine İmkân Tanıyabilecek Kuralların İptali' paylaşımından kısa bir süre sonra, resmi internet sitesinde erişim sorunu yaşandı. 

Siteye girmek isteyen kullanıcılar "Hizmet kullanılamıyor" anlamına gelen "Service Unavailable" uyarısıyla karşılaşıyor.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 


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