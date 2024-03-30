Aynı aileden 4 kişi feci kazada can verdi: araçlarından geriye demir yığını kaldı

Çankırı-Karabük karayolunda TIR'ın arızalanan hafif ticari aracın üzerine devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin kimlikleri tespit edildi. Aile üyelerinin oy kullanmak için memleketlerine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 15:44
Aynı aileden 4 kişi feci kazada can verdi: araçlarından geriye demir yığını kaldı
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Kaza, sabah saatlerinde Çankırı’nın Çerkeş ilçesi D100 karayolu Karabük sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yarın gerçekleşecek seçimlerde oy kullanmak için memleketleri Ordu’ya gittikleri öğrenilen ailenin bulunduğu 16 ADB 879 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı.

Yaşanan maddi hasarlı kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri yola duba yerleştirdi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sırada Çerkeş istikametinde seyir halinde olan yabancı uyruklu Y. D. idaresindeki TIR, duramayarak yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp, hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Kazada polis memurları D.G. ve B.K. ile TIR sürücüsü S.N., hafif ticari araçta bulunan Mehmet Adem (55), babası Abdurrahman Adem (77), annesi Tokezban Adem (77) ve kız kardeşi Yurdagül Dovan (41) olay yerinde hayatını kaybetti. 

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan polis memurları, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, S.N. ise Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle D100 Çerkeş istikameti trafiğe kapandı. Trafik akışının İstanbul istikametinden iki yönlü olarak sağlandığı D100 karayolunda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, morga kaldırıldı. Kazada demir yığınına düşen hafif ticari araç ile tır, çekici ve vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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