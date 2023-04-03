Aynı aileden 4 kişi, sobadan zehirlendi

Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.

DHA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 13:41
Aynı aileden 4 kişi, sobadan zehirlendi
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Tınaztepe Mahallesi'nde 2 katlı evin alt katında oturan Özhan ailesine ulaşamayan yakınları, sabah saatlerinde adrese gitti. Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, Şefik, Nurullah, Helin ve Eslem Esin Özhan'ı hareketsiz buldu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbarla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Özhan ailesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Siirt soba zehir

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