Aynı bakım evinde bir şiddet olayı daha yaşandığı ortaya çıktı: Ne ilkmiş, ne de son!

Engelli bireylere yönelik şiddet görüntüleriyle gündeme gelen Karaman’da bulunan Özel Eren Yatılı Bakım Merkezi, yine şiddet iddiasıyla gündeme geldi. Oğlu A.K.Ö’ün bakım merkezinde şiddete maruz kaldığını öne süren anne N.P. bakım merkezindeki diğer çocuklar için de endişe duyduğunu belirterek bakım merkezi hakkında şikayette bulunduğunu söyledi.

Cumhuriyet’e konuşan anne N.P, çocuğunu beş ay önce bakım merkezine kaydettirdiğini ifade ederek "Yaşım ilerledi, sağlığım el vermiyordu, maddi ve manevi hiçbir desteğim yoktu. Çocuğuma 17 yıldır tek başıma baktım ama artık yetersiz kaldığımı düşündüğüm için, çevremdekilerin de iknasıyla ‘Kurumlarda iyi bakılır, eğitimi ve sağlığı düzenli takip edilir’ denildiğinden dolayı çocuğumu teslim ettim” dedi.

Oğlu ile haftalık görüntülü görüşmeler yaptığını aktaran N.P., “Bana verilen bilgilerin çoğunun yalan olduğunu anladım. Oğlum bakım merkezine yerleştirildikten iki ay sonra babası ziyarete gitti. Oğlumun çok zayıfladığını söyledi. Ben de görüntülü görüşmelerde zayıfladığını fark ettim, ancak kurum ‘Toparlanıyor’ diyerek beni geçiştiriyordu” diye konuştu.

"ELLERİ BUZ GİBİYDİ"

Görüntülü konuşmalarda oğlunun kollarında morluklar gördüğünü iddia eden N.P, “Bir ara gözü morarmıştı. ‘Kendi yaptı’, ‘Çocuklar kendi arasında birbirine zarar veriyor’ gibi açıklamalar yapıyorlardı. Sonra ilgili kurumla ilgili kötü bir haber televizyonda çıkınca hemen oğlumun yanına gittim. Oğlumu gördüğümde tanıyamadım; en az 20 kilo vermişti. Üzerine ince bir şey giydirmişlerdi, elleri buz gibiydi. Üstünü çıkardığımda sırtı adeta harita gibiydi: bir sürü yara izi, morluk, diş izleri, eski geçmiş yaralar, sürüklenme izleri... Vücudunun her yerinde kir tabakası vardı” ifadelerini kullandı.

"OLAY ÖRTBAS EDİLİYOR"

N.P, oğlunu yıkamak ve onunla ilgilenmek isteğini görevlilere söylediğini ve önce “yasak” denildiğini ardından bakım merkezi müdürünün telefonla izin aldığını ve oğlunu almasına izin verildiğini öne sürdü.

N.P, “Yıkarken kafatasını elimde hissedecek kadar zayıflamıştı, kaburgaları tek tek sayılıyordu. Kurulanırken makatından kan geldi. Kurum müdürünü aradım; ‘sadece kilo kaybı var, başka bir şey yok’ dedi. Fotoğrafları attığımda ‘Paylaşma, beni zor durumda bırakıyorsun’ dedi” diye ekledi.

Ertesi gün oğlunu tekrar kuruma teslim etmek zorunda kaldığını ifade eden anne N.P, “Dönüş yolunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) hem nakil talep dilekçesi hem de şikayet dilekçesi yazdım” dedi.

Oğlunun Adli Tıp’a gönderildiğini belirten anne, “Adli Tıp’tan rapor çıktı fakat savcılıktan hala bir geri dönüş yok. Zaten daha önce bu kurumla ilgili bir haber çıkmış ve dava hala sürüyormuş; bu olay da onların üstüne eklenmesin diye örtbas edilmeye çalışıldığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

‘HABER YAPARSANIZ İŞLEM BAŞLATIRIZ’ AÇIKLAMASI...

Cumhuriyet’in ulaştığı bakım merkezi söz konusu olayı gündeme getirmesi halinde Cumhuriyet’ten şikayetçi olacağını belirtirken şu açıklamayı yaptı:

“Söz konusu olayla ilgili ifade edilenler tamamen gerçeğe aykırıdır. Yapılan haberler de hukuki işlem ve müracaatımız sonucu kaldırdı ve hukuki işlem başlattık. Olaylarla ilgili hukuki süreç devam etmektedir. Sizler de bu olayla ilgili eğer haber yapmak isterseniz sizinle ilgili de hukuki işlemi başlatacağımızı bilmenizi isterim”