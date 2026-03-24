Aynı dosyada zıt kararlar: Teğmene ret, bölük komutanına kabul

“Kılıç çatma” soruşturması kapsamında süren görev iadesi davalarında mahkemelerden zıt kararlar çıktı.

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerden biri olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen Ebru Eroğlu’nun, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararının iptali istemiyle açtığı dava dün sonuçlandı.

Teğmen Ebru Eroğlu’nun, ihraç işlemine karşı açtığı davada Ankara 4. İdare Mahkemesi ret kararı verirken Ankara 14. İdare Mahkemesi, bölük komutanı Binbaşı Murat Ertürk hakkında kabul kararı verdi.

Bu gelişmeyle birlikte ihraç edilen üç komutandan ikisi yeniden TSK’ye dönmüş oldu.