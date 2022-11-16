Aynı evden 4 kez televizyon çalan hırsız yakalandı
Çorum'da aynı evden 4 kez televizyon çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı. Televizyonları satın aldığı belirtilen 3 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.
Çorum'da 4 kez girdiği evden 4 televizyon çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı. Yeniyol Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Zanlının 10-13 Kasım'da 4 kez girdiği evden 4 televizyon çaldığını belirleyen polis, eşkali tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıdan televizyonları satın aldığı saptanan 3 kişi hakkında da "suç eşyasının satın alınması" suçundan adli işlem yapıldı.
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