Aynı evden 4 kez televizyon çalan hırsız yakalandı

16 Kasım 2022 Çarşamba, 00:07

Çorum'da 4 kez girdiği evden 4 televizyon çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı. Yeniyol Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Zanlının 10-13 Kasım'da 4 kez girdiği evden 4 televizyon çaldığını belirleyen polis, eşkali tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıdan televizyonları satın aldığı saptanan 3 kişi hakkında da "suç eşyasının satın alınması" suçundan adli işlem yapıldı.