Aynı firmadan yemek alıyorlardı: İki işletmede 41 kişi hastaneye kaldırıldı

Niğde’de aynı yemek şirketinden gönderilen öğle yemeklerini yiyen iki ayrı işletmenin çalışanlarında bulantı ve kusma şikâyetleri görüldü. Rahatsızlanan 41 işçi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk incelemelerde rahatsızlanan çalışanların aynı yemek firmasından temin edilen öğle yemeğini tükettikleri, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.