Aynur Doğan'ın Bursa konseri de iptal edildi

26 Mayıs 2022 Perşembe, 16:15

Sanatçı Aynur Doğan’ın Kocaeli’ndeki konseri AKP’nin yönetimde olduğu Derince Belediyesi tarafından iptal edilmiş, karar tepkilere neden olmuştu. Doğan’ın 31 Mayıs Salı günü Bursa Kültür Park Açıkhava’da yapacağı konserin de iptal edildiği açıklandı.

Belediyenin Twitter’daki destek hesabı konserin kendileri ile ilgisi bulunmadığını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Destek hesabı, Doğan’ı hedef gösteren kişilere “Merhaba, öncelikle bahsi geçen konser organizasyonu Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Organizasyonu düzenleyen şirket ile görüşülerek, belirtilen tarihte yapılacak olan konserin firma tarafından iptal edildiği bilgisi alınmıştır. Bilginize” içerikli mesajlar attı.

Öte yandan konseri düzenleyen Gergedan Yapım’dan henüz bir açıklama yapılmadı.