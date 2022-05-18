LeMan'dan 'Aynur Doğan' kapağı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:38

Sanatçı Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta Kocaeli’nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri AKP’li belediye tarafından iptal edilmişti. AKP’li Zeki Aygün yönetimindeki Derince Belediyesi, Derince Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenmesi planlanan Aynur Doğan konserini iptal ettiğini duyurmuştu.

Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi, “İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu karara CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç gibi isimler tepki göstermişti.

LEMAN'DAN 'AYNUR DOĞAN'A DESTEK

Karikatür dergisi LeMan, bu haftaki kapağına AKP'li Derince Belediyesi'nin konserini iptal ettiği sanatçı Aynur Doğan'ı taşıdı.

LeMan'ın bu haftaki kapağı: