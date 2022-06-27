Ayrıldığı erkek tarafından cinsel saldırıya uğrayan Ş.K.: Üstüme iki el ateş etti

27 Haziran 2022 Pazartesi, 18:48

Ş. K., İzmir'de 27 Mayıs tarihinde, ayrıldığı Sinan T. tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldı ve silahlı saldırıya uğradı. K., özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sinan T. tarafından üç yıldır psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını ve vücudunun birçok yerinde iz ve yara olduğunu söyledi.

Korktuğu ve ölümle tehdit edildiği için polise gidemediğini belirten Ş. K., "Bana ve yakınlarıma bir şey yapmakla tehdit ediyordu. Ölümle de tehdit edildim. Vücudumda morluklar, çürümeler, izler var. Birçoğunun da fotoğrafı var zaten. Kendisinden uzun bir süredir ayrıyım, ayrı olmayı kabul edemedi" ifadelerini kullandı.

Olay günü Sinan T.'nin konuşma bahanesiyle, arkadaşının evine geldiğini ve evde yalnız olduklarını söyleyen K., bu esnada nitelikli cinsel saldırıya maruz bırakıldığını ve tırnaklarını faile geçirerek kendisini savunmaya çalıştığını anlattı.

"PROFESYONEL BİR KATİL"

Failin sonrasında evden çıktığını ve kendisinin de peşinden gittiğini aktaran K., "Bu şahıs evli, kendi evine gitti ve ben de evinin kapısının önüne gittim. İsmiyle seslendim. Evin içinden pompalı tüfekle çıktı ve benim üstüme iki el ateş etti. Üstüme saçma parçaları geldi. 6-7 metre uzaktan ateş etti bana. Sonra evin içine girdi ve girdikten sonra da ellerini yıkamış. Profesyonel bir katil resmen. Polis onu alıp götürdü ve beni de cinsel saldırı nedeniyle beni muayene ettiler ve kanıtlar da toplandı. Benim vücudumda onun DNA'sı vardı. Karısına da boş kovanları almasını söylemiş" dedi.

"ÖLDÜKTEN SONRA HABER OLMAK İSTEMİYORUM"

Failin tutuklanmasına karar verildiğini ancak 30 gün sonunda savcının failin tutuklu yargılanmasına devam edilip edilmeyeceğine karar verileceğini söyleyen K., adaletin doğru işlemediğine inandığını belirtti. Ş. K., konuşmasına şu şekilde son verdi:

"Pınar Gültekin davasında haksız tahrik indirimi olduğu için çok kaygı duyuyorum. Ben öldükten sonra haber olmak istemiyorum. Tutuksuz kalmasını istemiyorum. Tanıyorum onu, öldürür. Bana "Seni polis mi koruyacak? İki gün içeride kalır çıkarım" demişti."