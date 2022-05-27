Kadına şiddet uygulayan erkeğe, pazarcılar müdahale etti
İstanbul Sultangazi'de, eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kişiye pazarcılar müdahalede bulundu. Pazarcı esnafı Sedat Babur, "Sesin olduğu yere yöneldik ve kadın ile adamın tartıştığını gördük. Bir şiddet söz konusuydu. Hemen araya girip, ayırdık" dedi.
Olay, 26 Mayıs Perşembe saat 11.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli olduğu öğrenilen iki kişi arasında sokak ortasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında erkeğin kadına şiddet uyguladığı öne sürüldü.
Kadının, yardım çığlıklarını ve 'Polis çağırın' bağırışlarını duyan pazarcı esnafı, durumu polise bildirerek yardıma koştu. Araya giren esnaf, erkeğe müdahalede bulundu. Bu sırada kadının, polis gelene kadar kaçmasın diye erkeğin yakasından tuttuğu görüldü.
Duruma müdahale eden bir pazarcı, erkeği kucaklayarak kadının yanından uzaklaştırdı. Gelen polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olmayan çifti polis merkezi amirliğine götürdü.
"BİR KADININ 'POLİS' DİYE BAĞIRDIĞINI DUYDUK"
Olay anını anlatan ve kadının yardımına koşan pazarcı esnafı Sedat Babur, "Biz tezgah açtığımız sırada bir çığlık sesleri yükseldi. Bağırışımalar oldu. 'Polis' diye bağıran bir bayanın sesini duyduk. Bizde sesin olduğu yere yöneldik ve kadın ile adamın tartıştığını gördük. Bir şiddet söz konusuydu. Hemen araya girip, ayırdık. Karı kocalarmış. Kadının yüzü morarmıştı. Biz yardıma gitmemiş olsaydık şiddetin tozu artardı. Daha sonra polis geldi. İkisini alıp karakola götürdü" dedi.
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