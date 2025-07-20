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Ayrıldığı kişi tarafından öldürülen İlayda’nın son görüntüleri ortaya çıktı

Ayrıldığı kişi tarafından öldürülen İlayda’nın son görüntüleri ortaya çıktı

20.07.2025 15:46:00
Güncellenme:
DHA
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Ayrıldığı kişi tarafından öldürülen İlayda’nın son görüntüleri ortaya çıktı

22 yaşındaki İlayda Alkaş, ayrıldığı erkek tarafından sokak ortasında öldürüldü. Genç kadının ölmeden önce arkadaşlarıyla şarkı söylediği görüntüler yürek burktu.

Diyarbakır’da bir süre dini nikahla yaşadıktan sonra ayrıldığı C.A. (30) tarafından tabancayla vurularak öldürülen İlayda Alkaş'ın (22) arkadaşlarıyla gittiği bir kafede şarkı söylerken görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 15 Temmuz akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50’nci Sokak’ta meydana geldi. İlayda Aklaş, annesi ve kız kardeşiyle bir arkadaşının doğum günü kutlamasının ardından evlerinin bulunduğu binaya girmek istediği sırada, dini nikahla birlikte yaşayıp, ayrıldığı C.A. tabancayla ateş etti. Alkaş kanlar içerisinde yığılırken, C.A. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Alkaş’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İlayda Alkaş’ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. C.A.’nın yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

Bu arada İlayda Alkaş’ın arkadaşlarıyla gittiği bir kafede şarkı söylerken görüntüleri ortaya çıktı. 

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