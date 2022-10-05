Ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti: Türkiye dahil Ortadoğu ve Afrika ülkelerine kömür ihraç ediyoruz
Ukrayna'da ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Orta Doğu ve Afrika ülkelerine kömür ihraç ettiklerini duyurdu.
Ukrayna'da ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti Başbakanı Vitaliy Hotsenko, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Vitaliy Hotsenko, Türkiye, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine kömür ihraç ettiklerini söyledi.
Hotsenko, "Kömürümüzün talep gördüğü geleneksel pazarlardan biri de Türkiye... Türkiye'den Ortadoğu ülkelerine, Afrika ülkelerine kadar kömür ihraç ediyoruz" dedi.
Kömürün "yeterli kalitede" olduğunu vurgulayan Hotsenko, "birçok ülkede talep gördüğünü" ifade etti.
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