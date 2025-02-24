Ayrıntılar kan dondurdu! Bursa'da fuhuş çetesine operasyon: Darbedip zorlamışlar!

Bursa’da fuhuş çetelerine yönelik operasyon yapıldı. Polis ekiplerince 2 aydır takibe alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 9 mağdur ise şüphelilerin elinden kurtarıldı.

Ayrıntılar kan dondurdu! Bursa'da fuhuş çetesine operasyon: Darbedip zorlamışlar!
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İHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 13:42

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuş çetelerine yönelik çalışma başlatıldı.

Geniş çaplı süren soruşturmada ekiplerin, kadınları fuhuşa sürüklediğini tespit ettiği M.A, S.Ö, T.G O.G., H.A., M.P olmak üzere 6 şüpheli takibe alındı. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 6 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

DARBEDİP FUHUŞA SÜRÜKLEMİŞLER

Polis ekiplerince şahısların evlerinde yapılan aramada 2 milyon lira değerinde ziynet eşya ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Polis ekiplerince biri yabancı uyruklu toplamda 9 kadın kurtarıldı. Bazılarının darbedildiği ve zorla fuhuşa sürüklendiği ortaya çıktı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, S.Ö, T.G., O.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.A., M.P., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, ve suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlıkla devam edeceğinin altını çizdi.


Etiketler: #fuhuş #Bursa

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