Amasya’da fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
Amasya’da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 795 adet fişek, 56 adet kartuş, bin 600 dolar, 4 bin Özbek Somu, ve 520 TL paraya el konuldu.
Adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #amasya #fuhuş #Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Vekiller İmamoğlu için imza vermeye başladı
- AKP seçim için 'uygun tarih' verdi
- 2 tahliye, 15 sanık hakkında iddianame!
- Şube başkanı hayatını kaybetti
- ‘Taraf’ şürekâsı yine ortaya çıktı
- CHP'den açıklama geldi!
- Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası!
- HDK soruşturmasında 10 ilde operasyon
- Özel, adayını isimsiz ilan etti!