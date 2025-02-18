Amasya’da fuhuş operasyonu: 6 tutuklama

Amasya’da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Amasya’da fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 17:58

Amasya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 795 adet fişek, 56 adet kartuş, bin 600 dolar, 4 bin Özbek Somu, ve 520 TL paraya el konuldu.

Adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #amasya #fuhuş #Operasyon

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