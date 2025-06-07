Ayrıntılarını tek tek anlattı: Ferdi Zeyrek’in başına gelen kazanın nasıl olduğu ortaya çıktı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı'nın ilk gününde evinde bulunan havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapıldı.

Kalbi duran Zeyrek, yoğun bakıma kaldırıldı ve tedavisi sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de durumu ağır olan Zeyrek'in iyiye gittiğini açıkladı.

Manisa'da bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Erdem, Halk TV'ye konuştu, olayın ayrıntılarını aktardı.

"AYAĞI KAYIYOR"

CHP'li Erhan Erdem, anbean Zeyrek'in yaşadığı kazayı şöyle anlattı:

“Arızayı hissedince makine odasına giriyor. Orada ayağı kayıyor.

Orada bir trafo gibi bir madde var elektrik akımını ileten. Orada akıma yakalanıyor ve gürültüyle düşüyor. Eşi Nurcan Hanım, bu gürültüyle birlikte hemen aşağıya iniyor ve aklına şartelleri indirmek geliyor o anda. Şartelleri indiriyor, nabız atmıyor.

"HEMEN KALP MASAJI YAPILDI"

Hemen çocukluk arkadaşı Emre var, Çocukluk arkadaşı, belediye başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in, hemen ona telefon ediyor. Aslında az önce birliktelermiş, ayrılmış 2 dakika içerisinde, 1,5 dakika 2 dakika içerisinde eve intikal ediyor ve baktığında nabız atmıyor.

Ambulans işte aranıyor, zabıtaya haber veriliyor. İtfaiye ekiplerine haber veriliyor. 3 dakika içerisinde zabıta ve büyükşehrin hem zabıta ekibi hem itfaiye ekibi anında yetişiyor.

Bu arada Emre kalp masajı yapıyor. Sonra 6-7 dakika sonra da ambulans geliyor, ambulansa alıyorlar. Burada ilk önce kalp atmaya başlıyor, tekrar duruyor.

"BÜYÜK BİR MUCİZE"

Müdahale ediliyor, 70 dakika sonra da büyük bir mucizeyle Ferdi Başkan, bizim çok sevdiğimiz, çok yakın arkadaş dost olduğum, iyiliksever, herkese iyiliği dokunan, partili-partisiz kimseyi ayırmayan, garibanların dostu olan, gerçekten öyle bir kardeşimizdi. Onların dualarıyla, yaptığı iyiliklerin sayesinde bir mucize gerçekleşiyor ve kalbi çalışıyor.”