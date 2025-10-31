Ayşe Barım'ın sağ kolu Gülsün Işıklı AKP üyesi oldu!

Gezi Parkı Direnişi'ni organize eden isimler arasında yer aldığı iddiasıyla tutuklanan daha sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen menajer Ayşe Barım'ın şirketi ID Menajerlik'in reklam müdürü Gülsün Işıklı'nın AKP, üyesi olduğu ortaya çıktı.

"AİLEMİZE +1 ÜYE..."

AKP Şişli İlçe Örgütü'ne giderek üye olan Işıklı'nın imza attığı anlar, sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşıldı:

"Ailemize +1 üye... AK Parti ailesine katılan Sayın Gülsün Işıklı'nın üyelik işlemleri başkanımız Sayın Serkan Polat tarafından gerçekleştirildi."

NE OLMU Ş TU?

Gezi Parkı Direnişi'ni organize eden isimler arasında yer aldığı iddiasıyla 27 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım, 1 Ekim'de görülen duruşmada tahliye edilmiş ve Barım hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Savcılık, Barım'ın tahliyesine itiraz ederken, 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı reddetmesine rağmen İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı vermişti.

Aynı gün içerisinde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yeniden tutuklama kararını hastanede öğrenen Barım'ın cezaevine gönderilmesine doktorları tarafından izin verilmemişti.