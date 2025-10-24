Adli Tıp raporu

Gezi Parkı Direnişi'ni organize eden isimler arasında yer aldığı iddiasıyla 27 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım, 1 Ekim'de görülen duruşmada tahliye edilmiş ve Barım hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Savcılık, Barım'ın tahliyesine itiraz ederken, 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı reddetmesine rağmen İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı vermişti. Aynı gün içerisinde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yeniden tutuklama kararını hastanede öğrenen Barım'ın cezaevine gönderilmesine doktorları tarafından izin verilmedi.

BARIM HAKKINDA ADLÎ TIP KURUMU'NDAN RAPOR: CEZAEVİ KOŞULLARINDA KALMASI SAĞLIK AÇISINDAN ELVERİŞLİ DEĞİL

Barım hakkında Adli Tıp Kurumu'nun 22 Ekim tarihli raporu açıklandı. Raporda, “Hastane şartlarında tedavisinin sürdürülmesinin uygun olduğu, cezaevi koşullarında kalmasının sağlık açısından elverişli olmadığı” yönünde ifadeler yer aldı. Bu değerlendirmenin ardından Barım hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.