Ayşe Barım'a gezi soruşturması... TKP'den 'Hepimiz oradaydık' paylaşımı

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Ayşe Barım'a yönelik soruşturmanın Gezi Direnişi'ne bağlanmasına ilişkin açıklama yaptı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da, "Hazır istim almışken şu 2013 öncesi Fethullahçılık meselesine de el atsanız" paylaşımı yaptı.

Ayşe Barım'a gezi soruşturması... TKP'den 'Hepimiz oradaydık' paylaşımı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2025 - 20:23

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında, Gezi Direnişi’ne katıldığı iddiaları üzerine resen bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Barım, “Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gelişmeler sürerken TKP'den "Hepimiz oradaydık!" paylaşımı yapıldı.

OKUYAN: FETHULLAHÇILIK MESELESİNE DE EL ATSANIZ

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan da sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi. 

Okuyan, "Eski defterleri açıp, Gezi mezi diye etrafa gözdağı vermek, yanan otelle ilgili onca sorumlu varken bir mimarı derdest etmek… Hazır istim almışken şu 2013 öncesi Fethullahçılık meselesine de el atsanız" ifadelerini kullandı.


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