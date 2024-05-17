Yayınlanma: 17.05.2024 - 17:50

Güncelleme: 17.05.2024 - 17:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan isimlerden biri Ayşe Berrin Ekinci oldu. Ekinci'nin hayatı ve kariyeri sosyal medyada merak konusu oldu. Peki, Ayşe Berrin Ekinci kimdir? Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berrin Ekinci kaç yaşında, nereli?

AYŞE BERRİN EKİNCİ KİMDİR?

1982-1985 yıllarında Marsilya'da Dame de Sion Lisesi'nde eğitim alan, 1985-1987 Aix-Marseille Üniversitesi'nde ekonomi lisans eğitimi yapan ve 1987-1990 yıllarında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Ayşe Berris Ekinci, 1991-1992 yıllarında Boston College'de finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1992-1994 yıllarında Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Bölümü'nde kariyerine başladı. 1994 yılında Dışişleri Bakanlığına girdi. 2007-2010 yılları arasında Enerji Daire Başkanlığı'nda şube müdürü ve daire başkanı oldu. 2010-2011 yılları arasında Marsilya Başkonsolosu, 2012-2016 yılları arasında ise Enerji ve Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 30 Kasım 2016 - 1 Nisan 2021 tarihleri arasında Küba - Havana Büyükelçisi oldu. Bu süreçte özellikle ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargolara karşı açıklamalarda bulundu.

Emekli Büyükelçi Berhan Ekinci'nin kızıdır. Ekinci, 17 Mayıs 2024 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.