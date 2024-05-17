Nuh Yılmaz kimdir? Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Alınan yeni kararlarla Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Nuh Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Nuh Yılmaz kimdir? Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 09:49
Nuh Yılmaz kimdir? Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz kaç yaşında, nereli?
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Resmi Gazete'de yayınlanan yeni kararlara göre Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak Nuh Yılmaz atandı. Bu gelişmenin ardından yurttaşlar sosyal medyada Nuh Yılmaz'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Nuh Yılmaz kimdir? Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz kaç yaşında, nereli?

NUH YILMAZ KİMDİR?

Nuh Yılmaz lisans eğitimini ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde bitirdi. Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. George Mason Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü’nde başladığı doktorasını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde nihayete erdirdi.

Star gazetesi, Sabah gazetesi ve CNN Türk Washington temsilciliği görevlerini yürüttü. 2008-2011 arasında SETA’nın Washington DC Ofisi’nin kurucu direktörlüğünü yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dış politika, strateji, eleştirel düşünce, kültürel çalışmalar alanında yerli/yabancı birçok dergi ve gazetede yazılar yayımladı. 17 Mayıs 2024 tarihinde Dışişleri Bakanlığında Bakan Yardımcısı olarak atandı.


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