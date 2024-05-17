CHP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Deniz Yağan kimdir? Deniz Yağan kaç yaşında, nereli?

CHP’nin adayı Deniz Yağan’ın 324 oy farkıyla MHP’nin adayı Menduh Uzunoğlu’na karşı kazandığı seçim, Yüksek Seçim Kurulu tarafından “mühürsüz pusula” gerekçesiyle iptal edildi. Halk, , 2 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek. Peki, CHP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Deniz Yağan kimdir? Deniz Yağan kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:30
CHP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Deniz Yağan kimdir? Deniz Yağan kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesini 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP 324 oy farkla kazandı. CHP’nin adayı Deniz Yağan, 5 bin 82, MHP’nin adayı Menduh Uzunoğlu ise 4 bin 758 oy aldı. Ancak, YSK seçimleri “mühürsüz pusula” gerekçesiyle iptal etti. Yurttaşlar 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek. Peki, CHP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Deniz Yağan kimdir? Deniz Yağan kaç yaşında, nereli?

DENİZ YAĞAN KİMDİR?

1963 yılında Pınarbaşı'da doğan Deniz Yağan, ilkokulu aynı ilçede okudu, lise eğitimini ise Kayseri Atatürk Lisesinde tamamladı.Yağan, Kazancık Mahallesi'nde muhtarlık, 2015-2019 yıllarında Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanlığı yaptı.Tarım ve hayvancılıkla uğraşa Yağan, evli 3 çocuk babasıdır.


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri Deniz Yağan haberleri Pınarbaşı haberleri

İlgili Haberler

Burhanettin Duran kimdir? Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran kaç yaşında, nereli?

Burhanettin Duran kimdir? Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran kaç yaşında, nereli?
Nuh Yılmaz kimdir? Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Nuh Yılmaz kimdir? Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Oya Aydoğan kimdir? Oya Aydoğan kaç yaşında, ne zaman öldü? Oya Aydoğan'ın eşi ve çocuğu kim?

Oya Aydoğan kimdir? Oya Aydoğan kaç yaşında, ne zaman öldü? Oya Aydoğan'ın eşi ve çocuğu kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınmıştı! O emniyet müdürü serbest bırakıldı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınmıştı! O emniyet müdürü serbest bırakıldı
Baştan çıkarıcı 4 burç

Baştan çıkarıcı 4 burç
Yargıtay’ın yeni başkanı Kerkez, ilk mesajını verdi: Sorunları çözmemiz gerek

Yargıtay’ın yeni başkanı Kerkez, ilk mesajını verdi: Sorunları çözmemiz gerek
Bebeğini fındık bahçesine gömen anneye verilen cezayı istinaf onadı

Bebeğini fındık bahçesine gömen anneye verilen cezayı istinaf onadı
12 saniyede 25 milyon dolarlık kripto para çalmakla suçlanan kardeşler tutuklandı

12 saniyede 25 milyon dolarlık kripto para çalmakla suçlanan kardeşler tutuklandı
Antalya Havalimanı’nda zehirlenme şüphesi: 42 görevli hastaneye kaldırıldı!

Antalya Havalimanı’nda zehirlenme şüphesi: 42 görevli hastaneye kaldırıldı!
AKP grubunda gerginlik! Süleyman Soylu’dan muhabire müdahale

AKP grubunda gerginlik! Süleyman Soylu’dan muhabire müdahale
Meteoroloji o illeri uyardı! 17 Mayıs 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji o illeri uyardı! 17 Mayıs 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?