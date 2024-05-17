Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:30

Güncelleme: 17.05.2024 - 10:30

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesini 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP 324 oy farkla kazandı. CHP’nin adayı Deniz Yağan, 5 bin 82, MHP’nin adayı Menduh Uzunoğlu ise 4 bin 758 oy aldı. Ancak, YSK seçimleri “mühürsüz pusula” gerekçesiyle iptal etti. Yurttaşlar 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek. Peki, CHP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Deniz Yağan kimdir? Deniz Yağan kaç yaşında, nereli?

DENİZ YAĞAN KİMDİR?

1963 yılında Pınarbaşı'da doğan Deniz Yağan, ilkokulu aynı ilçede okudu, lise eğitimini ise Kayseri Atatürk Lisesinde tamamladı.Yağan, Kazancık Mahallesi'nde muhtarlık, 2015-2019 yıllarında Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanlığı yaptı.Tarım ve hayvancılıkla uğraşa Yağan, evli 3 çocuk babasıdır.