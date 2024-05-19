Ayşe Böhürler kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ayşe Böhürler'in hayatı ver kariyeri yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Ayşe Böhürler'in siyasi hayatı araştırılıyor. Peki, Ayşe Böhürler kimdir, kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 11:03
Ayşe Böhürler kimdir, kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

AKP'nin kurucu isimleri arasında yer alan Ayşe Böhürler'in hayatı ver kariyeri yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ayşe Böhürler kimdir, kaç yaşında, nereli?

AYŞE BÖHÜRLER KİMDİR?

Ayşe Böhürler, 1963 yılında Kayseri'de doğdu. Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde bitirdi. 1992'den itibaren medyada görev almaya başladı. Çeşitli dergiler ve televizyon kanallarında çalıştı. Kanal 7'deki programlarıyla Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Televizyon Programcısı ödülüne layık görüldü. 1995 yılından itibaren Başörtüsü, İran’da Kadın, Avrupalı Türk Parlamenterler, Garaudy, Hayme Ana, Kitaba Adanmış Bir Ömür-Ali Emiri Efendi, Biz İngiliz Müslüman Kadınları belgesellerinin çekimlerinde görevler üstlendi. Genellikle İslam, kadın hakları ve mülteci sorunu ile alakalı belgesellerin yapımında bulunmuştur. 2007'den beri Yenişafak gazetesinde yazarlık yapmaktadır.2023 Türkiye genel seçimlerinde Kayseri milletvekili olarak meclise girmiştir.

AYŞE BÖHÜRLER'İN ÖZEL HAYATI

Ayşe Böhürler, üç çocuk annesidir.


Ayşe Böhürler haberleri kimdir? haberleri AKP haberleri

İlgili Haberler

Ayşe Berrin Ekinci kimdir? Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berrin Ekinci kaç yaşında, nereli?

Ayşe Berrin Ekinci kimdir? Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berrin Ekinci kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hemşire Selen Bilgin'in şüpheli ölümünde flaş gelişme!

Hemşire Selen Bilgin'in şüpheli ölümünde flaş gelişme!
18 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı, Yabani, Kardeşlerim ve Survivor All Star reyting sıralaması

18 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı, Yabani, Kardeşlerim ve Survivor All Star reyting sıralaması
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi
Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Yalan’ın yayın tarihi belli oldu

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Yalan’ın yayın tarihi belli oldu
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kobani Davası' açıklaması: 'İstinaf ve temyiz süreçleri var'

Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kobani Davası' açıklaması: 'İstinaf ve temyiz süreçleri var'
Erdoğan’dan ‘19 Mayıs’ mesajı: ‘Ruhuna, özüne, ilkelerine…’

Erdoğan’dan ‘19 Mayıs’ mesajı: ‘Ruhuna, özüne, ilkelerine…’
Avukat laikliği hatırlatıp reddi hakim talebinde bulundu, mahkeme baroya şikayet etti

Avukat laikliği hatırlatıp reddi hakim talebinde bulundu, mahkeme baroya şikayet etti
Kelek kavun, karpuz ‘ayıplı ürün’ statüsünde: ‘Tüketici para talep edebilir’

Kelek kavun, karpuz ‘ayıplı ürün’ statüsünde: ‘Tüketici para talep edebilir’