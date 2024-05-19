Yayınlanma: 19.05.2024 - 11:03

Güncelleme: 19.05.2024 - 11:03

AKP'nin kurucu isimleri arasında yer alan Ayşe Böhürler'in hayatı ver kariyeri yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ayşe Böhürler kimdir, kaç yaşında, nereli?

AYŞE BÖHÜRLER KİMDİR?

Ayşe Böhürler, 1963 yılında Kayseri'de doğdu. Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde bitirdi. 1992'den itibaren medyada görev almaya başladı. Çeşitli dergiler ve televizyon kanallarında çalıştı. Kanal 7'deki programlarıyla Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Televizyon Programcısı ödülüne layık görüldü. 1995 yılından itibaren Başörtüsü, İran’da Kadın, Avrupalı Türk Parlamenterler, Garaudy, Hayme Ana, Kitaba Adanmış Bir Ömür-Ali Emiri Efendi, Biz İngiliz Müslüman Kadınları belgesellerinin çekimlerinde görevler üstlendi. Genellikle İslam, kadın hakları ve mülteci sorunu ile alakalı belgesellerin yapımında bulunmuştur. 2007'den beri Yenişafak gazetesinde yazarlık yapmaktadır.2023 Türkiye genel seçimlerinde Kayseri milletvekili olarak meclise girmiştir.

AYŞE BÖHÜRLER'İN ÖZEL HAYATI

Ayşe Böhürler, üç çocuk annesidir.