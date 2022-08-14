"Ayşe tatile çıksın" ne demek? "Ayşe tatile çıksın" sözünü kim söyledi? "Ayşe tatile çıksın" parolasının hikâyesi...
Bugün, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmün önüne geçmek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla "Ayşe Tatile Çıksın" parolasıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasının 48. yıldönümü. "Ayşe tatile çıksın" ne demek? "Ayşe tatile çıksın" sözünü kim söyledi? İşte "Ayşe tatile çıksın" parolasının hikâyesi...
Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 sabahı başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci safhasını 14 Ağustos günü gerçekleştirdi. Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 48 yıl geçti.
"AYŞE TATİLE ÇIKSIN" NE DEMEK?
Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci safhası "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla başladı.
"AYŞE TATİLE ÇIKSIN" SÖZÜNÜ KİM SÖYLEDİ?
Ayşe tatile çıksın" parolası dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş tarafından Başbakan Bülent Ecevit'e söylenmiştir. Ayşe ismi Turan Güneş'in kızı Ayşe Güneş Ayata'dan gelmektedir.
"AYŞE TATİLE ÇIKSIN" PAROLASININ HİKÂYESİ
"Ayşe tatile çıksın" parolasının hikâyesi Akın Simav’ın “Turan Güneş’in Siyasal Kavgaları” adlı kitabında anlatılmıştır.
"İkinci Cenevre Konferansı'na gitmeden önce Başbakan Ecevit'le ikimiz konuşuyor ve hazırlıkları son bir kez daha gözden geçiriyorduk. Bu arada konferansın yarıda kalması olasılığı üzerinde de konuştuk. O zaman aramızda bir parola tespitine de karar verdik. Tam o sırada Orhan Birgit beni aradı. Kendisine, Cenevre görüşmelerinin uzun sürebileceğini, o nedenle, çocuklarımın beni beklemeden tatile çıkmalarını istediğimi söyledim. Bu arada Birgit'ten kendilerine yardımcı olmasını, Marmaris Tatil Köyü'nde yer ayırtıvermesini rica ettim.
Ahizeyi kapattıktan sonra başbakan bana döndü ve dedi ki: 'Ben parolayı buldum.'
'Nedir?'
'Ayşe tatile çıksın. Eğer işler kopma noktasına gelirse, burada işler uzayacak, Ayşe tatile çıksın de, ben anlarım...'
Böylece parolayı da karara bağlamıştık.''
Nermin Güneş- Ayşe Güneş Ayata - Turan Güneş
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