Ayşe Tokyaz cinayetinde savcı mütaalasını açıkladı: Cemil K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Küçükçekmece'de 13 Temmuz 2025’te ihraç polis memuru Cemil Koç tarafından katledilen ve cansız bedeni Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında savcı bugün mütalaasını açıkadı.

Savcı tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Tokyaz ailesinin avukatları, Ayşe Tokyaz’ın katledildiği evde tekrar keşif yapılmasını talep etti.

İNDİRİMSİZ EN YÜKSEK CEZA TALEBİ

Savcı, Ayşe Tokyaz’ın katili Cemil Koç’un en yüksek sınırdan indirimsiz cezalandırılmasını istedi.

"KARDEŞİMİN ADALETİNİ SAĞLAMAK İÇİN BURADAYIM"

Duruşma öncesi konuşan Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz, "Ben kardeşimin adaletini sağlamak için buradayım, aynı zamanda Ecegül'ün adaletini sağlamak için de buradayım. Cemil Koç kim diye herkese gösterdik, nasıl biri olduğunu da gösterdik. Savcının vereceği mütalaayla her şey açıkça ortaya çıkacak." ifadelerini kullanmıştı.

Duruşma kapsamında ihraç polis Cemil Koç, "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve "şantaj" suçlamasıyla baş sanık olarak yargılanıyor.

Ayrıca sanık Oğuz Kal, "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak" suçlamasıyla, 9 kişi ise "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme" suçundan yargılanıyor.