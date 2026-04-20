Ayşe Ünlüce'nin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. AKP Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın şikâyeti üzerine, su tarifesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla soruşturma izni istendi. Peki, Ayşe Ünlüce kimdir? Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli?

Ayşe Ünlüce 4 Ocak 1970 yılında Eskişehir'de doğdu. İlkokulu Eskişehir'de Ülkü İlkokulu'nda, ortaokulu Mehmetçik Ortaokulu ve liseyi Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladıktan sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına Adalet Bakanlığı’nda ağır ceza hakimi olarak başladı, daha sonra avukatlığa geçti. Türk Telekom A.Ş. Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu.

2002-2006 yılları arasında Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı, aynı dönemde Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları Komisyonu (TÜBAKKOM) Yönetim Kurulu Üyesi ve İç Anadolu Bölge Temsilcisi oldu. 2005’te Eskişehir Barosu Çevre Komisyonu’nun kurucu başkanlığını üstlendi. 2012 sonrası üç dönem Türkiye Barolar Birliği delegeliği yaptı.

2003-2016 yılları arasında Eskişehir Kadın Platformu’nda aktif çalıştı. 2006’dan itibaren Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’nda başkan yardımcısı oldu ve Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’nin kurulmasını sağladı. Okullarda, mahalle meclislerinde ve belde evlerinde hukuk okur-yazarlığı eğitimleri verdi.

2016-2018 yılları arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliği, 2018-2023 yılları arasında Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Bu dönemde Alpu Ovası’nda yapılması planlanan kömürlü termik santral başta olmak üzere çevreye zarar verecek davaları takip etti. Ayrıca kırsal kalkınma ve sivil toplum işbirliği projelerini yürüttü.

Aralık 2023’te Genel Sekreterlik görevinden emekli oldu. 10 Ocak 2024’te CHP Parti Meclisi tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ilan edildi ve 31 Mart 2024’te yüzde 51,03 oyla seçildi.

Seçimler sonrası Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği’ne seçildi ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye’yi ulusal delegasyon başkanı olarak temsil etmektedir.

AYŞE ÜNLÜCE'NİN ÖZEL HAYATI

Ayşe Ünlüce, iki erkek çocuk annesidir. Eşi Aydın Ünlüce 2023 yılında hayatında kaybetti.