Aysel Tuğluk için yeni karar: 'Yaşam hakkına sahip çıkın' çağrısı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 16:03

Demans hastası olduğu belirtilen Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kendini ifade edemeyen ve savunması alınamayan Tuğluk'un Kobani Davası'ndak vareste tutulma talebi reddedildi. Ayrıca Tuğluk'un Adli Tıp Kurumu'nda bugün itibarıyla gözetim altında tutulmaya başlanacağı bildirildi.

29 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan Aysel Tuğluk, hapiste kaldığı sürede ciddi hafıza kaybı yaşadı. Demans tanısı konulan Tuğluk'un bu hastalıkla tek başına yaşamasının ise imkansız olduğu söylendi.

Tek başına yaşaması mümkün görülmeyen Tuğluk hakkında çıkarılan sağlık raporlarında, bilişsel sorunları olduğuna dikkat çekilmişti. 12 Temmuz'da ise KOÜ Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından Tuğluk'un ilerleyen demans hastalığı nedeniyle ihtiyaçlarını tek başına gideremeyeceği belirtilerek ceza infazının ertelenmesi gerektiği ifade edilmişti. Ayrıca, tüm bu raporlara rağmen 3 Eylül'de Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından Tuğluk'un kendisini kötü göstermeye çalıştığı söylenmiş ve cezaevi şartlarında hayatını yalnız idame ettirebileceği belirtilmişti. Tam da bu raporun çıktığı gün, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısılığı infazın ertelenmesi kararını söz konusu rapora dayandırarak reddetmişti.

VARESTE TALEBİ REDDEDİLDİ

Öte yandan, Aysel Tuğluk'un da yargılandığı Kobani Davası'nın 9'uncu duruşması bugün görüldü. Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın duruşmasında, henüz savunması dahi alınamayan Tuğluk hakkındaki vareste talebinin reddine karar verildi.

Bununla birlikte, demans tanısı konulan ardından aksi yönde rapor yazılan Tuğluk'un bugün itibarıyla Adli Tıp Kurumu tarafından 3 hafta gözlem altında tutma kararı verildiği ortaya çıktı.

ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLİP GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan İnsan Hakları Derneği (İHD) eski Genel Başkanı ve Tuğluk'un avukatı Reyhan Yalçındağ, "Hastalığın teşhisine dair netleşmenin yaşanması ve çelişkili raporların giderilmesi için gerekli bir yol olan Adli Tıp Kurumu'nda 3 haftaya kadar gözlem altında tutulacak. Her hasta mahpus için uygulanmıyorsa da bu hastalıkla ilgili kesin teşhis için müşahede altında tutma kararı verdi Adli Tıp Kurumu" dedi.

Yalçındağ açıklamasının devamında, "Kalış süreci tamamlanmadan rapor çıkamaz fakat heyet daha önce de karar verebilir" ifadelerini kullandı.

Tüm bu gelişmelere rağmen, savunması dahi alınamayan, hastalığı nedeniyle kendini ifade edemediği belirtilen Tuğluk hakkındaki infaz erteleme taleplerine olumlu yanıt verilmemesi ise tepki çekti.

"YAŞAM HAKKINA SAHİP ÇIKIN" ÇAĞRISI

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu, Aysel Tuğluk ve hasta mahpusların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İHD Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16.maddesinin 2. fıkrasına değindi ve şunları belirtti:

“Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmî sağlık kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır. En temel hak olan yaşam hakkının korunması açısından ‘insan haklarını koruma ve savunma’ görevi kapsamında Aysel Tuğluk’un cezasının infazının hastalığı süresince geri bırakılması çağrısında bulunuyoruz."