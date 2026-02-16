Giresun'un Görele ilçesinde tutuklanan Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin ardından, belediye meclisi tarafından başkanvekilliği seçimi gerçekleştirildi. Seçim, basına kapalı bir şekilde yapıldı ve son turda CHP adayı Aysel Uzun, rakiplerini geride bırakarak kazanan oldu. Peki, Aysel Uzun kimdir? Görele Belediyesi Başkanvekili Aysel Uzun'un önceki görevleri neler?

AYSEL UZUN KİMDİR?

Aysel Uzun, Giresun’un Görele ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanından Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan yerel siyasetçidir. 16 Şubat 2026’da İçişleri Bakanlığı’nın Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’yi görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde başkanvekili olarak seçilmiştir

AYSEL UZUN'UN ÖNCEKİ GÖREVLERİ NELER?

Uzun, daha önce de CHP’den Görele Belediye Meclis Üyesi olarak yerel yönetim çalışmalarında yer aldı ve partinin karar süreçlerinde aktif rol oynadı. Meclis üyeliği sürecinde yerel hizmetler, karar alma süreçleri ve saha çalışmalarıyla ilgili görevler üstlendiği biliniyor.