Ayşenur Ezgi Eygi, son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 14.09.2024 - 14:08

Güncelleme: 14.09.2024 - 17:22

Aydın'ın Didim ilçesindeki akrabalarını 21 gün önce ziyaret ettikten sonra Filistin'e destek için Batı Şeria'ya giden, 6 Eylül'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi memleketi Didim'de toprağa verildi.

İZMİR VE İSTANBUL'DA TÖRENLER

Eygi'nin naaşı, dün Tel Aviv'den Bakü'ye, oradan da İstanbul'a ulaştırılmıştı. Naaş, İstanbul'daki törenin ardından İzmir'e gönderildi ve burada ikinci bir tören düzenlendi.

Daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na teslim edilen Eygi'nin cenazesi, akşam saatlerinde Didim'e gönderildi. Didim Devlet Hastanesi'nde Eygi'nin naaşı askeri törenle karşılandı.

KURTULMUŞ: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eygi'nin Didim'deki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, "Şehit edilen her bir Filistinlinin kanı ne kadar mukaddesse Ayşenur Eygi'nin kanı o kadar mukaddestir, sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Cenaze'ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılıyor.

Eygi, Didim merkez camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

OTOPSİ RAPORLARI AÇIKLANDI

Öte yandan Eygi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ikinci otopsinin ilk bulguları açıklandı. Rapora göre ölüm sebebi "kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti" olarak tanımlandı.

İlk otopsi Filistin Adli Tıp Kurumu'nda yapılmıştı. Raporda, "Eygi'yi başından hedef alan kurşunun neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru isabet ettiği" belirtildi.

"KANI YERDE KALMAYACAK"

Numan Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Büyük hüzün içindeyiz hem de öfke içindeyiz. Tükiye’nin tamamının aklı ve kalbi burada. Ayşenur bütün milletimizin evladıdır. Türkiye’nin bütün siyasi partilerinin temsilcilerinin burada olduğunu biliyoruz. Milli şehit olarak, Filistin davasının önemli bir sembolü olarak Ayşenur evladımıza sahip çıkıyoruz.

İlk andan itibaren Türkiye sürece müdahale etti. Oradaki tüm işlemler müşahade edildi. Burada da otopsi raporları çıkarıldı. Kanı yerde kalmayacak. Bütün uluslararası mahkemelerde hesap soracağız."