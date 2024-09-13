Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi İstanbul'a getirildi

İsrail güçlerinin açtığı ateşte öldürülen Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Bakü'den bu sabah İstanbul'a getirildi. Eygi için İstanbul Havalimanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi İstanbul'a getirildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:04

İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda ölen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin (26) cenazesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul'a geldi.

Ayşenur Ezgi Eygi, İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törenle karşılandı. 

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül katıldı.

yşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi törenin ardından Auçakla İzmir'e oradan da toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Didim ilçesine gönderilecek. 

 


Etiketler: #Ayşenur Ezgi Eygi #Davut Gül #İstanbul Havalimanı

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