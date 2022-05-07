Aysin-Ali Ulvi Büyüknohutçu çifti, ölümlerinin beşinci yılında anılıyor
Antalya’nın Finike ilçesinde mermer ve taşocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan, 9 Mayıs 2017’de evlerinde öldürülen Aysin-Ali Ulvi Büyüknohutçu çifti, ölümlerinin beşinci yılında anılacak.
Aysin-Ali Ulvi Büyüknohutçu çifti için düzenlenecek anma bugün ve yarın olmak üzere iki gün sürecek.
Çeşitli etkinliklerin olduğu anmaya dair Büyüknohutçu Dostları tarafından bir açıklama yayımlandı. Açıklamada şöyle denildi: “Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu cinayeti beşinci yılında hala aydınlatılmadı. Adalet yerini bulmadı. Bu davanın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması hepimizin boynunun borcu ve insani bir sorumluluktur. İşte bu yüzden, öldürülmelerinin beşinci yılında dostlarımız Aysin ve Ali Ulvi’nin anı ve mücadelesini yaşatmak üzere herkesi yaşamı savunmaya çağırıyoruz. Kayıplarının beşinci yılında azmettiriciler hâlâ yargılanmadı. Söz veriyoruz, adalet sağlanıncaya kadar vazgeçmeyeceğiz.”
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