Büyüknohutçu cinayeti dosyası kapatıldı: Dava AYM'ye taşınacak

20 Nisan 2022 Çarşamba, 15:54

Finike ilçesinde taş ocaklarına karşı verdikleri mücadele ile bilinen Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu'nun ölümüne ilişkin dava, 5 yıldır sonuçlanamadı. Yöre halkında çevre bilincini oluşturmaya çalışan, doğayı tahrip eden mermer ocaklarına karşı mücadele veren çifti; açtıkları dava sonucunda da bir mermer ocağının kapatılmasını sağlamıştı.

EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDULAR

9 Mayıs 2017’de ise çift, Kızılcık Yaylası’ndaki evlerinde ölü bulundu. Bölgeye yeni taşınmış olan Ali Yamuç gözaltına alındı ve üç gün sonra tutuklandı. Önce cinayeti üstlenerek, 'para için' yaptığını söyledi. Bir hafta sonra, katil Ali Yamuç’un eşine bir mektup yazdığı ortaya çıktı.

Ali Yamuç’un adıyla yazılmış ve yine onun tarafından imzalanmış mektupta bir mermer ocağı sahibini suçlayarak “Bana vaat ettiğiniz ödemeyi yapın. ‘Öldür paranı hemen vereceğiz’ diye vaatlerde bulunup, neyi bekliyorsunuz? 10 gün içerisinde param gelmez ise görüşürüz. İpleriniz cebinizde haberiniz olsun” yazıyordu.

Bu mektup nedeniyle Fatma Yamuç da cinayete iştirak suçuyla tutuklandı. Ancak, soruşturma derinleştirilmedi.

CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNDU: 'İNTİHAR' DENDİ

Zanlı Ali Yamuç, kaldığı Elmalı Cezaevinde can güvenliği olmadığı için naklini istedi ve isteği üzerine daha güvenli olduğu söylenen Alanya L tipi cezaevine nakledildi. 20 Eylül 2017’de, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde Ali Yamuç ölü bulundu. Alanya Savcılığı'nın hazırladığı rapora göre, Ali Yamuç'un kaldığı koğuşun banyosunda havalandırma penceresine eşofman lastiğiyle kendini astığı belirtildi.

Dosya 'intihar' denilerek kapatıldı.

BERAAT ETTİ

Büyüknohutçu çiftinin dava dosyasında katil zanlısı Ali Yamuç cezaevinde ölü bulunduğu için hakkındaki dava düşürüldü. Fatma Yamuç hakkında cinayete yardım etmek suçundan 17 Kasım 2017 tarihinde iddianame kabul edilerek yargılama safhası başladı.

Ancak Fatma Yamuç, yargılandığı Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde cinayete yardım etmek suçundan beraat etti. Ancak Mahkeme, dosyanın durumuna göre, olası azmettiriciler hakkında ve Fatma Yamuç’un da delilleri kararttığı için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

DOSYA TAMAMEN KAPANDI

Aile, soruşturmanın derinleştirilmesi için Finike Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulundu, ancak 'kovuşturmaya yer olmadığına' karar verildi.

Ailenin itirazı üzerine dosya Elmalı Sulh Ceza Mahkemesine gitti. İtirazı değerlendiren mahkeme maalesef azmettiriciler yönünden hiçbir değerlendirme yapmadan bu kararı onadı ve itirazı reddetti.

Azmettiriciler yönünden yeni soruşturma yapılmadı ve dosya mahkemenin suç duruyurusu kararına rağmen tamamen kapatılmış oldu.

BÜYÜKNOHUTÇU AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Söz konusu kararın kendilerine 18 Nisan 2022 tarihinde tebliğ edildiğini söyleyen Büyüknohutçu ailesi adına Emine Büyüknohutçu ve vekilleri Av. Tuncay Koç ise yaptıkları açıklamada Büyüknohutçular davasının üstünün örtülmek istendiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cinayetlerin üstü baştan beri eksik soruşturmayla örtüldüğü gibi suç ihbarımız da sonuçsuz kalmıştır. Ali Yamuç’un cezaevinde ne şekilde öldüğü, ölümüne kimlerin yardım ettiği de belirlenmemiştir. Kamuoyunda son yıllarda öne çıkan çoğu cinayet gibi Büyüknohutçular davasının üstü de örtülmek istenmektedir. Baştan beri dosyada 'gizli bir el', delilleri karartamaya çalışmıştır.

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle dosyayı Anayasa Mahkemesine taşıyacağımızı ve bu dosyanın peşini bırakmayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."