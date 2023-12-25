Ayvacık açıklarında 128 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 20:45

Güncelleme: 25.12.2023 - 21:07

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında üç ayrı farklı noktada kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-905’ ve ‘KB-20’ tarafından durdurulan lastik botlar içinde 128 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.