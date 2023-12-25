Ayvacık açıklarında 128 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen üç ayrı operasyonda 128 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında üç ayrı farklı noktada kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi.
Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-905’ ve ‘KB-20’ tarafından durdurulan lastik botlar içinde 128 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli 'takip'ten çıktı
- 'Bir yıl önce aldığım şehit uyarısı'
- ‘Hepsi isim isim tespit ediliyor’
- Valinin kar tatili isteyen öğrenciye cevabı gündem oldu
- Sırrı Sakık ile Soylu birbirine girdi
- Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
- Yıllar önce bilinmiş! Gaye Erkan paylaşımı gündem oldu
- Celal Şengör'den 'Kızıl Goncalar' tepkisi
- Büyükşehirler için seçim anketi!
- 'Operasyon bağlamından koptu'